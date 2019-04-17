حان الوقت لعملة عالمية حقيقية

المصدر: Ⅶ خوسيه أنطونيو أوكامبو *

في هذا العام، يحتفل العالم بالذكرى السنوية لحدثين رئيسيين في تطوير النظام النقدي الدولي، الحدث الأول هو إنشاء صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز قبل 75 عاماً. والثاني هو ظهور حقوق السحب الخاصة (SDR)، منذ خمسين عاماً، وهي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 1969.

عندما قدم الصندوق حقوق السحب الخاصة، كان يأمل في جعلها «أصلاً احتياطياً أساسياً في النظام النقدي الدولي»، لكن هذا الطموح لم يتحقق. في الواقع، تعتبر حقوق السحب الخاصة واحدة من أكثر أدوات التعاون الدولي استخداماً. ومع ذلك، فإن التأخر أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق: من شأن تحويل حقوق السحب الخاصة إلى عملة عالمية حقيقية أن يحقق فوائد عديدة للاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي.

إن فكرة العملة العالمية ليست جديدة. قبل مفاوضات بريتون وودز، أشار جون ماينارد كينز إلى أن «البانكور» هو وحدة حساب اتحاد المقاصة الدولية المقترح. في الستينيات من القرن الماضي، ظهرت مقترحات أخرى تحت قيادة الاقتصادي البلجيكي الأمريكي روبرت تريفين، والتي تهدف إلى معالجة المشاكل المتزايدة الناشئة عن نظام الدولار المزدوج مقابل الذهب (على أساس سعر ثابت للذهب بالدولار) الذي تم تأسيسه في بريتون وودز. لقد انهار هذا النظام أخيراً في عام 1971. ونتيجة للمفاوضات في ذلك الوقت، وافق صندوق النقد الدولي على إنشاء حقوق السحب الخاصة في عام 1967، وأدرجها في مواد الاتفاقية بعد ذلك بعامين.

على الرغم من أن إصدار صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة يشبه إنشاء البنوك المركزية للعملة الوطنية، إلا أن حقوق السحب الخاصة لا تحقق إلا بعض وظائف العملة. صحيح أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي، وبالتالي قيمة احتياطية، كما أنها وحدة حساب صندوق النقد الدولي، لكن يتم استخدامها فقط كوسيلة للدفع في المعاملات بين البنوك المركزية وعدد قليل من المؤسسات الدولية - خاصة في البلدان النامية والاقتصادات المتقدمة.

تتمتع حقوق السحب الخاصة بعدد من المزايا الأساسية، أهمها أنه يمكن لصندوق النقد الدولي استخدامها كأداة للسياسة النقدية الدولية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. في عام 2009، على سبيل المثال، أصدر صندوق النقد الدولي 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للمساعدة في مواجهة الأزمة، وذلك بناء على اقتراح مجموعة العشرين.

والأهم من ذلك، يمكن أن تصبح حقوق السحب الخاصة أيضاً الأداة الأساسية لتمويل برامج صندوق النقد الدولي. حتى اليوم، يتم تمويل الصندوق من خلال زيادة الحصص (رأس المال) أو عن طريق القروض الممنوحة من الدول الأعضاء. تميل الحصص إلى النمو بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي العالمي؛ تمت الموافقة على الزيادة الأخيرة في عام 2010، لكن الكونجرس الأمريكي وافق عليها فقط في عام 2015. إن القروض الممنوحة من الدول الأعضاء، المصدر الرئيسي لصناديق التمويل الجديدة (خاصة أثناء الأزمات)، ليست أدوات متعددة الأطراف حقيقية.

يكمن أفضل بديل في تحويل صندوق النقد الدولي إلى مؤسسة مُمولة ومُدارة بالكامل بعملتها العالمية الخاصة - وهو اقتراح قدمه منذ عدة عقود جاك بولاك، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي آنذاك. يتمثل أحد الخيارات البسيطة في النظر في حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدول ولكنها لم تستخدمها «كودائع» في صندوق النقد الدولي، والتي يمكن للصندوق استخدامها لتمويل قروضه للبلدان. سيتطلب ذلك تعديل مواد الاتفاقية، لأن حقوق السحب الخاصة ليست محفوظة حالياً في حسابات صندوق النقد الدولي العادية.

يمكن للصندوق بعد ذلك إصدار حقوق السحب الخاصة بانتظام، أو الأفضل من ذلك، خلال الأزمات، كما كان الحال في عام 2009. على المدى الطويل، يجب أن يكون المبلغ الصادر مرتبطاً بالطلب على احتياطيات النقد الأجنبي. وقد قدّر العديد من الاقتصاديين وصندوق النقد الدولي نفسه أنه يمكنه إصدار ما بين 200 إلى 300 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في السنة. علاوة على ذلك، فإن هذا من شأنه أن يحقق الفوائد المالية (أرباح سك العملات) لإصدار العملة العالمية في جميع البلدان. في الوقت الحالي، يتم الحصول على هذه الفوائد من قِبل البلدان أو المناطق التي تصدر عملات تُستخدم دولياً، لا سيما الدولار واليورو.

من شأن الاستخدام الفعال لحقوق السحب الخاصة أن يجعل النظام النقدي الدولي أكثر استقلالية عن السياسة النقدية للولايات المتحدة. يتمثل أحد التحديات الرئيسية للنظام النقدي الدولي في أن أهداف السياسة العامة للولايات المتحدة، باعتبارها مصدر العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، لا تتوافق دائماً مع استقرار النظام النقدي الدولي.

على أي حال، يمكن أن تستمر العملات الوطنية والإقليمية المختلفة في التداول إلى جانب زيادة احتياطيات حقوق السحب الخاصة. وسيسمح «حساب الاستبدال» الجديد التابع لصندوق النقد الدولي للبنوك المركزية بتبادل احتياطياتها مقابل حقوق السحب الخاصة، كما اقترحت الولايات المتحدة لأول مرة في السبعينيات.

ويمكن أيضاً استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات الخاصة وتحديد السندات القومية، لكن، كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى مجلس الإدارة في عام 2018، فإن «حقوق السحب الخاصة للسوق»، والتي ستحول الوحدة إلى عملة كاملة، ليست ضرورية للإصلاحات المقترحة. كما أنه ليس من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب خارج صندوق النقد الدولي.

تدعو الذكرى السنوية لصندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة في عام 2019 للاحتفال، لكنها أيضاً فرصة مثالية لتحويل حقوق السحب الخاصة إلى عملة عالمية حقيقية من شأنها أن تعزز النظام النقدي الدولي، على صناع السياسة اغتنام هذه الفرصة.

* عضو مجلس إدارة البنك المركزي الكولومبي، وأستاذ في جامعة كولومبيا، ورئيس لجنة سياسات التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.