الاتحاد الأفريقي ومقوّمات تعزيز القوة

لا شك أن الاتحاد الأفريقي يحتاج إلى موارد موثوقة ومتنوعة خاصة به، تكفل تعزيز التكامل الاقتصادي لأفريقيا، وحماية سيادتها ونزاهتها، وإبداء صوتها والدفاع عن مصالحها على الساحة العالمية، تهدف منظمة الوحدة الأفريقية - وخليفتها، الاتحاد الأفريقي - إلى تحقيق تحرير القارة وتمكينها بالكامل. ولكن من أجل تحقيق هذه المهمة. إن هذا إلى حد كبير مسألة معقولة، وليس وسيلة. لحسن الحظ، بدأت العقليات في التحول.

عندما تأسست منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، أصدر الإمبراطور هيلا سيلاسي، رئيس إثيوبيا، أول رئيس للكتلة، نداءً صريحاً: «ما نطلبه هو منظمة أفريقية واحدة يمكن من خلالها سماع صوت أفريقيا، يمكن في إطاره دراسة مشكلات أفريقيا وحلها. نحتاج إلى منظمة تسهل الحلول المقبولة للنزاعات بين الأفارقة وتعزز دراسة واعتماد تدابير الدفاع المشترك وبرامج التعاون في المجالين الاقتصادي والاجتماعي».

وفي قمة الاتحاد الأفريقي عام 2016 في كيغالي، أقر القادة الأفارقة بأنه على الرغم من إنجازات الاتحاد الأفريقي، إلا أنه لا يزال يعاني من نقص الموارد وعدم الكفاءة، ويعمل دون المستوى المحتمل ويفشل في تنفيذ العديد من القرارات. من أجل إنعاش الاتحاد الأفريقي، كلفوا الرئيس الرواندي بول كاغامي بقيادة عملية شاركوا فيها جميعاً بشكل عميق.

وبعد أقل من ثلاث سنوات، يجري تنفيذ مجموعة من توصيات الإصلاح التي أعدها كاغامي ولجنة خبراء أفريقيا التي عينها - من خلال عملية تشاورية شاملة يشارك فيها القادة الأفارقة وغيرهم من أصحاب المصلحة.

تتناول الإصلاحات تمويل الاتحاد الأفريقي، التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأفريقي، تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية والدول الأعضاء، ومساءلة الدول الأعضاء وأهمية عمل الاتحاد الأفريقي بالنسبة للمواطنين العاديين.

كان ضمان التمويل «الكافي القابل للتنبؤ به والمستدام» للاتحاد الأفريقي أولوية قصوى. من الناحية التاريخية، كانت الموارد المالية للاتحاد الأفريقي غير منتظمة إلى حد كبير، مع فشل العديد من البلدان الأعضاء في سداد مستحقاتها، والتي غالباً ما تعاني من ارتفاع النفقات وضعف الإدارة المالية.

وقد تُرك هذا الاتحاد الأفريقي يعتمد بشكل مفرط على 6 دول أعضاء فقط، والتي تغطي 55٪ من الميزانية، وبشكل متزايد على الشركاء الخارجيين. ومما زاد الطين بلة، أن عمليات السلام والأمن أصبحت أكثر تكلفة، بسبب تعقيدات الصراعات الهجينة الحديثة، مثل الصراعات في منطقة الساحل والقرن الأفريقي.

لمعالجة هذه المشكلات، تم الاتفاق على أن فرض ضريبة بنسبة 0.2٪ على الواردات المؤهلة سيمكن الاتحاد الأفريقي من تمويل نفسه على المدى الطويل. علاوةً على ذلك، تم تبني نموذج تمويل يمكن الاعتماد عليه ويمكن التنبؤ به لمبادرات السلام والأمن القاري: سيصل صندوق السلام قريباً إلى 100 مليون دولار، وهو ما يكفي لتمكين الاتحاد الأفريقي من معالجة الصراعات من خلال المنع والوساطة.

إن إصلاح منظمة حكومية دولية ليس سهلاً أبداً. ينطبق ذلك على الاتحاد الأفريقي كما ينطبق على الأمم المتحدة أو مؤسسات بريتون وودز. إن الموازنة بين ضرورات الإصلاح الرفيعة المستوى والضغوط السياسية الوطنية المتباينة مهمة حساسة.

يجادل البعض أن الإصلاحات لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. ويخشى آخرون أن يذهبوا بعيداً جداً وبسرعة كبيرة. هناك أيضاً أقلية صغيرة تبقى مقتنعة بأن التغيير غير مطلوب على الإطلاق؛ لأن الاتحاد الأفريقي كان من المفترض أن يكون هيئة سياسية، وليس أكثر تكنوقراطية، مثل الأمم المتحدة، على الرغم من أن هذه النظرة فشلت في الاعتراف بالصلة بين السياسة الشرعية والفعالية.

ولكن عند اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية، ينبغي للأفارقة أن يتذكروا تجربة الأزمة المالية العالمية عام 2008. في ذروة الأزمة، كانت وجهة النظر الشعبية هي أنه، من دون مساعدة خارجية واسعة النطاق، ستكون اقتصادات أفريقيا في خطر شديد. ثم عقد الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية (الذي كنت رئيساً له) اجتماعاً طارئاً لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتصميم استجابة للسياسة.

بفضل جزء من هذه الاستجابة المحلية، خرجت معظم البلدان الأفريقية من الأزمة بضرر محدود، على الرغم من أن عدداً منها قد تأثر في وقت لاحق بتأثيرات الجولة الثانية على الاقتصاد الحقيقي، مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاستثمار يطفو.

هناك حاجة ماسّة إلى النوع نفسه من التنسيق الداخلي اليوم بشأن موضوعات تتراوح بين التجارة والمناخ والأمن؛ لأن النظام العالمي المتعدد الأطراف يظهر علامات التعب. بعد أقل من 4 سنوات من اجتماع العالم لتبني خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بدأت الحروب التجارية والانتكاسات بشأن التزامات تغير المناخ في الظهور، والشعبية والحمائية والانعزالية في ازدياد، بما في ذلك في البلدان التي لديها منذ فترة طويلة بين أكبر المانحين الخارجيين في أفريقيا.

وفي هذا السياق، تعد الترتيبات الإقليمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وهذا يشمل الاتحاد الأفريقي، وكذلك منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر مع توقيع 50 من 55 عضواً بالاتحاد الأفريقي عليها. لا يقتصر الاتفاق الأفريقي حول حرية التعبير في أفريقيا على خفض التعريفات لتعزيز التجارة داخل القارة. إنها فرصة لتعميق وإطلاق إمكانات الاستثمار الأفريقية.

هذه لحظة خطر، ولكنها أيضاً فرصة ذهبية للأفارقة لرسم طريقنا إلى الأمام. وفي حين أن الإصلاح المؤسسي المستمر للاتحاد الأفريقي لا يحل جميع التحديات التي تواجه القارة، فإنه يوفر أساساً قوياً يمكن من خلاله تعزيز الاتحاد الأفريقي الفعّال الذي يعتمد على الذات والذي يمكن للأفارقة الوثوق به للارتقاء إلى التحديات الحالية والمستقبلية.

* الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي، الممثل الأعلى لصندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، وزميل زائر متميز في مركز التنمية العالمية.