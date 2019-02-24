العالم وضرورة مواجهة غياب التلقيح

لا شك أن عالمنا يقف أمام تحدٍ كبيرٍ وخطيرٍ يهدد الأطفال في غالبية الدول، يتمثل في غياب أو حتى ضعف عمليات التلقيح، فلا بد من المسارعة لمعالجة الثغرات المستمرة في تغطية التلقيح بشكل مستعجل على أساس مشابه لحالة الحرب.

إذ سيستمر الأطفال في المعاناة والموت - وستستمر الأمهات المكلومة في البكاء عليهم - ما لم نحتضن المعركة. إن لم يكن الأمر كذلك، فسوف نستمر في فقدان أرواح الأبرياء وستحزن الأمهات بصوت عالٍ ولمدة طويلة. لا يمكننا أن نتغاضى عن محنتهن بعد الآن. لا يمكننا أن نتغاضى عن آلامهن.

دخلت فتاة عمرها أربع سنوات مؤخراً إلى غرفة الطوارئ، حيث أعمل كطبيبة مقيمة. كانت تصرخ ألماً، وجسدها يتشنج بسبب النوبات. انتقلت أنا وفريقي بسرعة لتفعيل بروتوكول النوبات وتأمين التنقيط في الوريد وتقديم جميع الأدوية المناسبة.

ثم أجرينا اختبارًا: نفختُ في الهواء تجاهها، وانهارت من الألم. ناولتها كأس ماء، لكن ازداد عذابها بشكل حاد. كان التشخيص واضحاً: كانت الطفلة تعاني من داء الكلب - وكان الأوان قد فات لإنقاذها.

كانت عائلة الفتاة تعرف أن كلباً قد عضها، ولكن قيل لهم إن الأعشاب التقليدية ستشفيها، لذا أرجو أخذها إلى المستشفى. توفيت بعد أقل من يوم في رعايتنا. لو أخذها والداها إلى المستشفى على الفور للحصول على دواء مضاد لداء الكلب والتلقيح المناسب، لظلت على قيد الحياة. ولا يزال صدى صراخ أمها المعذبة في ذهني.

كطبيبة مقيمة مختصة في طب الأطفال، ليس الموت غريباً عني. لكن مشاهدة طفلة بريئة تستسلم لمرض يمكن منعه بسهولة من خلال تدخل بسيط، وإلا يتسبب في خسائر فادحة. بعد كل شيء، كانت الطفلة الصغيرة التي شاهدتها تموت في ذلك اليوم بالكاد استثناء.

على الرغم من التقدم الكبير في توسيع نطاق التحصين العالمي، فإن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن التغطية قد توقفت عند حوالي 85٪ في السنوات الأخيرة. ووفقًا لليونيسيف، لم يحصل حوالي 20 مليون طفل دون سنّ واحدة على الجرعات الثلاث الموصى بها من لقاح الخناق والسعال الديكي والكزاز في عام 2017، ولم يحصل 21 مليونًا تقريبًا على جرعة واحدة من لقاح الحصبة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن تجنب وقوع 1.5 مليون حالة وفاة كل عام إذا تحسنت تغطية التحصين العالمي.

علاوة على ذلك، كان هناك نقص مستمر في تقديم مكملات فيتامين A - وهو مكون هام من مكونات بروتوكولات التحصين، وغالباً ما تدار جنباً إلى جنب مع اللقاحات الروتينية. وقد ساهم هذا في حدوث العمى لدى 1.4 مليون شخص - 75٪ منهم في آسيا وأفريقيا.

كما هو الحال في كثير من الأحيان، تعكس تغطية التحصين والتأمينات الطبية انعدام المساواة العميقة. الأطفال في المناطق الريفية هم أقل احتمالاً من نظرائهم في المناطق الحضرية لأنهم تلقوا مجموعة كاملة من اللقاحات؛ وتتلقى الفتيات لقاحات أقل بكثير من الأولاد؛ وأطفال الفقراء هم أسوأ بكثير من الأثرياء.

فقط عندما نتعمق في أغوار الحقيقة ندرك حجم الفظائع في العالم. فالمناطق الريفية تعاني الكثير بهذا الصدد، فالأطفال الذين يمرضون أو يصبحون معوقين أو يموتون في أغلب الأحيان لأسباب يمكن تجنبها هو من أشد حالات الإخفاقات البشرية، لاسيما عندما يعتبر المرء أنه، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد تدخل صحي وقائي واحد أكثر فعالية من حيث التكلفة من التحصين.

في حين أن توسيع نطاق تغطية التحصين والتأمينات الصحية يمثل تحديًا لا شك فيه، فلا يوجد عذر لعدم إحراز تقدم ثابت مع حلول منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير ومستدامة.

يجب على الحكومات والمجتمع المدني العمل معاً من أجل اتخاذ خطط الوقاية والتحصين وجعلها في متناول المحرومين، لإنشاء قنوات الميل الأخير الفعالة لتوصيل اللقاحات وتوسيعها، وهو ما يمثل حواجز تتراوح بين الافتقار إلى الوعي والتكلفة.

لو تم تحصينها ضد داء الكلب، لكانت هذه الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات قد عاشت وذهبت إلى المدرسة وأقامت صداقات وجربت الحب والعاطفة والإحباط والأمل مرة أخرى. ربما قررت حتى تكريس نفسها للدراسة لتصبح طبيبة مثلي. بدلاً من ذلك، ماتت وهي طفلة صغيرة.

راديكا باترا - طبيبة، مؤسِّسة ورئيسة شركة «كل طفل مهم».