«بريكسيت» على الطريقة اليونانية

مع انطلاق قطار بريكسيت إلى الأمام من دون اتجاه واضح، من المفيد النظر إلى حلقة درامية أخرى في سياسة الاتحاد الأوروبي للحصول على توجيهات ممكنة: «غريكسيت» الذي لم يحدث أبدًا. على الرغم من اقتناع الجميع تقريباً خلال أزمة اليورو بين عامي 2010 و 2015 أن اليونان ستضطر إلى مغادرة منطقة اليورو، إن لم يكن الاتحاد الأوروبي، فإن البلاد لا تزال عضواً في كليهما.

ظاهرياً، لا مجال للمقارنة. على عكس المملكة المتحدة، تعد اليونان واحدة من الاقتصادات الأصغر في الاتحاد الأوروبي، حيث تشتهر بمؤسساتها الواهنة واقتصادها الضعيف، كما أنها دولة تتلقى التمويل والدعم من الاتحاد الأوروبي.

كانت اليونان مهددة بالطرد من منطقة اليورو (على الرغم من عدم وجود مخرج قانوني)، في حين قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك تقدم قصة غريكسيت دروساً مهمة للمرحلة النهائية من مفاوضات بريكسيت.

تضاءل احتمال خروج اليونان، الذي كان على الطاولة وخارجها بعد اندلاع الأزمة في عام 2010، بعد أن دعمت الأغلبية الحزبية في البرلمان اليوناني خطة الإنقاذ الثانية لليونان في عام 2012 وإعادة هيكلة الديون المرتبطة بها. وتراجع التهديد أكثر بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في الصيف إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام «بكل ما يلزم» للحفاظ على اليورو.

عاد خطر خروج اليونان بقوة في عام 2015، عندما لعبت حكومة يونانية منتخبة حديثاً لعبة سخيفة، موصلة المفاوضات إلى حافة الهاوية، كانت مثل حالة دراجة نارية ضد شاحنة ألمانية.

عندما رفض الاتحاد الأوروبي التزحزح، اضطرت اليونان للخضوع لتجربة قريبة من الموت قبل الرجوع إلى نهاية المطاف. بعد أسبوع واحد من إجراء استفتاء في اليونان، حيث صوتت أغلبية بنسبة 61% ضد أي اتفاق، تجاهل البرلمان اليوناني النتيجة وصوّت بأغلبية ساحقة لصالح خطة إنقاذ ثالث، متجنباً الانهيار، وأخيراً وضع اليونان في حالة استراحة.

هناك عدد من الدروس المفيدة هنا في سياق بريكسيت: الأول هو أن سلطة التفاوض ليست أبداً بيد بلد واحد، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن ابتزازه أو تقسيمه عن طريق بناء تحالفات ملائمة، خاصة من خلال بلد يغادر النادي، كما لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن رؤية «البيروقراطيين» لفائدة السياسيين، لأنه لا يمكن لأي مفاوضات سياسية أن تتجاهل المشكلات التقنية أو القانونية.

تماماً مثل اليونان، افتقرت المملكة المتحدة إلى فهم الديناميات السياسية والمؤسسية للاتحاد الأوروبي، وقد أدى ذلك إلى استراتيجية تفاوضية خاطئة تستند إلى إيمان غير صحيح في النفوذ الذي يمكن أن يمنحه حجم المملكة المتحدة. تفتقر حكومة المملكة المتحدة أيضاً إلى استراتيجية واضحة طويلة الأجل. الرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي ليست كافية، حيث تحتاج هذه الرغبة أيضاً إلى التخطيط لكيفية القيام بذلك وما يحدث في اليوم التالي.

كما هو الحال مع غريكسيت، فقد عمل الوقت لصالح الاتحاد الأوروبي، فبحلول عام 2015، كان الاتحاد الأوروبي مستعداً بشكل أفضل لإدارة برنامج غريكسيت المحتمل، لذلك هو اليوم مع بريكسيت.

فتح الخوف من انتشار العدوى بعد نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة في يونيو 2016 الطريق لظهور جبهة الاتحاد الأوروبي المتماسكة بشكل مدهش، ولا شك أنها ساعدت في اعتبارات جيوسياسية أوسع نطاقاً حيال الولايات المتحدة والصين، وبدلاً من تفضيل قوى الطرد المركزي، زادت معضلة بريكسيت الثقة في الاتحاد الأوروبي واليورو.

صحيح أن الاتحاد الأوروبي قد تعامل مع بريكسيت بمزيج من المبادئ والبيروقراطية والالتزام بالقواعد، والأكثر من ذلك هو أن اتخاذ القرار الداخلي البريطاني الشجاع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عزّز رغبة الاتحاد الأوروبي في تبني الحذر وعدم وجود منظور استراتيجي، كما فعل خلال أزمة منطقة اليورو.

بينما ننتقل إلى نهاية اللعبة في بريكسيت، تؤطر عدة اعتبارات القضية من جانب الاتحاد الأوروبي، يتضمن ذلك إدراكاً بأنه لا توجد أغلبية واضحة في مجلس العموم لأي خيار بريكسيت، اقتناع بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفتقر إلى الدعم لتقديم تنازلات واقعية، وهناك شكوك أن المدافعين عن بريكسيت المتشدد تسير على مدار الساعة إلى 29 مارس 2019، الموعد النهائي للمملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وتتزايد الشكوك حول الحكمة من الاستفتاء الثاني، المعروف باسم «تصويت الشعب»، ويبدو أن الشعور السائد الذي يكمن وراء موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ما كان عليه في حالة اليونان: «هذا يكفي بالفعل».

كل هذا يوحي بأن الاتحاد الأوروبي لن يعيد النظر في بريكسيت، على عكس توقعات المعسكر المؤيد لخوض بريكسيت. سيقدم تنازلات تجميلية فقط لمحاولة أخيرة للفوز بأغلبية في مجلس العموم، ليس أكثر. بدلاً من ذلك، سيركز على وحدته الخاصة والاستعداد لجميع الاحتمالات، وسيوافق الاتحاد الأوروبي على تمديد أي مهلة تنتهي في 29 مارس لتجنب إلقاء اللوم على المملكة المتحدة، لكن لن تكون هناك مفاوضات في اللحظة الأخيرة، على مدار 17 ساعة كما كان الحال مع اليونان في عام 2015.

نحن نعلم الآن أن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من باب المستحيل، لكن هل لدى الاتحاد الأوروبي خطة؟ يجب قبول حلّين فقط: ترتيب نقدي جمركي مع المملكة المتحدة، أو تصويت الشعب الذي يعكس بشكل مقنع نتيجة الاستفتاء لعام 2016.

على الرغم من الدعم المتزايد في العواصم الأوروبية للحل الأول فإن هذا الأخير هو البديل المفضل على المدى الطويل للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة يمكن أن تدمر نفسها بنفسها في استفتاء ثانٍ فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساعد البلد بأي طريقة ممكنة على إعادة النظر في قرار معيب يستند إلى الأكاذيب.

بالطبع، لا يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك علانية. ولحسن الحظ، فإن كل ما يتعين عليه فعله الآن هو الالتزام بالمبادئ التي وضعها، وإتاحة الوقت للقيام بعمله. على الاتحاد الأوروبي أن يقاوم إغراء دفع المملكة المتحدة نحو «صفقة معقولة» تنطوي على ترتيب نقابي-جمركي. قد يبدو هذا ساذجاً، لكن الحفاظ على المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي هو في مصلحة الجانبين. «لا اتفاق» من جانب الاتحاد الأوروبي هو ما منع اليونان من الخروج من الاتحاد في عام 2015.

* وزير المالية السابق في اليونان الذي تفاوض على أول خطة إنقاذ في البلاد، وهو مؤلف كتاب «انتهت اللعبة - القصة الداخلية للأزمة اليونانية».