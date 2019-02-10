تطوير التعليم والاندماج ضمانة أوروبا

المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية منشغلة بمراجعة توقعاتها بشأن النمو في أوروبا هذا العام والعام المقبل. على الرغم من أنهم يفعلون نفس الشيء بالنسبة لبقية العالم كذلك، وبالنسبة للصين على وجه الخصوص، قد تكون للتباطؤ في أوروبا عواقب سياسية سيئة، بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية.

في مواجهة هذه النظرة المتدهورة، على صانعي السياسة في منطقة اليورو أن يسألوا أنفسهم ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو ما إذا كان التباطؤ في منطقة اليورو مؤقتاً، أو استمراراً بما فيه الكفاية ليؤدي إلى ركود محتمل.

والثاني هو نوع الركود الذي قد يحدث، وما يمكن أن يفعله صانعو السياسات للتصدي له. والسؤال الثالث هو ما يجب على أوروبا فعله لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية الهيكلية الطويلة الأجل.

فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي خلال ربع السنة غير موثوق بها. ولذلك يجب أن نحكم قبضتنا على الوضع الحالي وأن نحلل تنقيحات توقعات النمو خلال العام الماضي للحكم على استمرار الأخبار السيئة.

كشفت شركتي، وهي شركة اقتصادية تدعى Now-Casting Economics، لأول مرة عن تباطؤ في منطقة اليورو في بداية عام 2018. نعلم الآن أن هذا التباطؤ بدأ في الربع الثالث من عام 2017 وأثر على جميع اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، وخاصة ألمانيا وإيطاليا.

ويتناقض هذا مع النظرة الواسعة النطاق لمنطقة اليورو على أنها تضم ​​نواة من البلدان الناجحة - خاصة ألمانيا - ومحيط النمو البطيء المليء بالديون.

توسع الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2 ٪ في عام 2017، ولكن النمو تباطأ على الأرجح إلى 1.4 ٪ في عام 2018. تحول النمو على أساس ربع سنوي إلى سلبي في الربع الثالث من عام 2018 ومن المرجح أن يكون قريباً من الصفر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام.

ونقلت البيانات الواردة من ألمانيا أخباراً سيئة باستمرار. الإشارات الأولية من الدراسات الاستقصائية، التي تأتي في الوقت المناسب ولكنها متقلبة، تم تأكيدها مؤخراً من خلال البيانات الصعبة مثل الطلبات الصناعية ودوران المبيعات وتسجيلات السيارات الجديدة.

هناك اتجاه مشابه في إيطاليا، حيث تتضخم المشكلة من خلال معدل النمو المنخفض المحتمل للبلاد. ويعني هذا أن التباطؤ هناك لديه فرصة أعلى في الوصول إلى ركود فني، يُعرف عادة بأنه ربعان متتاليان من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.

إذا تأكد هذا التدفق للأخبار السيئة - والتباطؤ العالمي، وعدم اليقين السياسي، والنزاعات التجارية تشير إلى أنه سيكون كذلك - فإن منطقة اليورو قد تقع في حالة ركود جديدة بنهاية عام 2019، أي بعد خمس سنوات فقط من نهاية الركود الأخير.

ومن المرجح أن يكون الركود، إذا حدث، أقل حدة من الناحية الاقتصادية والمالية من عام 2008 أو حتى عام 2011. ويرجع ذلك أساساً إلى أن منطقة اليورو لديها قطاع مالي أقوى وأداة أفضل لإدارة الأزمات مما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

ومع ذلك، من الناحية السياسية، قد يكون الركود المقبل أكثر تعطلًا للمشروع الأوروبي. لا تزال ذكرى الأزمة الأخيرة قائمة، وتتصاعد الشعوبية في معظم أنحاء القارة. وبالتالي، فإن صدمة سلبية جديدة ستكون مثيرة للانقسام وسامة من الناحية السياسية.

وفي ضوء هذه المخاطر المتزايدة، يجب على صانعي السياسة تجنب أخطاء عام 2009، عندما سعت حكومات منطقة اليورو - وحدها من بين الاقتصادات الكبرى في العالم - إلى توحيد المالية العامة في وسط أسوأ تراجع منذ الحرب العالمية الثانية.

لسوء الحظ، لا تزال منطقة اليورو تفتقر إلى سياسة مالية مشتركة للمساعدة في مواجهة التباطؤ أو الركود المحتمل. ومع ذلك، وبوجود الإرادة السياسية الكافية، ينبغي أن يكون أعضاؤها قادرين على تنسيق الاستجابة حتى في حدود القيود القائمة.

لكن لا يمكن للسياسات المالية أو النقدية عكس اتجاه التباطؤ في نمو الاتجاه على المدى الطويل لأن أوروبا - شأنها شأن الاقتصادات المتقدمة الأخرى - عانت على الأقل منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة. هذه النظرة الأضعف على المدى الطويل تعكس العوامل الديموغرافية غير المواتية وانخفاض نمو الإنتاجية الذي ينبع من التبني غير المتكافئ للتكنولوجيات الجديدة.

يمثل نمو الاتجاه البطيء مشكلة خاصة في منطقة اليورو، لأنه يجعل التعاون بين أعضائه أكثر صعوبة في تحقيقه. وتعلم البلدان أنه من مصلحتها الاستراتيجية التشبث ببعضها البعض، لكن الأمر سيصبح أكثر صعوبة إذا استمر المشروع الأوروبي في عدم الوفاء بوعده بالنمو الاقتصادي والوظائف.

تختلف التحديات التي تواجهها أوروبا اليوم عن التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي في التسعينيات، عندما تم تصميم منطقة اليورو. لذلك تحتاج أوروبا إلى تجديد. وعلى وجه الخصوص، فهي بحاجة إلى برنامج أفكار حول البحث والتطوير والتعليم والاندماج الاجتماعي يمكن أن يستهوي قطاعات كبيرة من السكان في جميع البلدان الأعضاء.

ستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي أقل من أربعة أشهر. سوف تحتاج القوات الموالية لأوروبا إلى القيام بحملة من أجل بذل جهد منسق لمواجهة التباطؤ الدوري - والأهم من ذلك - لسياسة متماسكة وعدوانية لمعالجة المشكلات الهيكلية الأوروبية طويلة الأجل. إذا فشلت، فإن احتمال وجود برلمان تهيمن عليه القوى الشعبوية سيصبح حقيقة. وهذا يمكن أن يمثل بداية عملية بطيئة للتفكك الأوروبي.

لوكريزيا رايشلين - المديرة السابقة للأبحاث في البنك المركزي الأوروبي، وهي أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للأعمال.