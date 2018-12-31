خطط التنمية وضرورات تضمينها مكافحة فيروس نقص المناعة

قبل 30 عاماً، عندما أحيا المجتمع الدولي اليوم العالمي الأول لمرض الإيدز، كنا نظن أننا لن نستطيع التغلب على فيروس نقص المناعة البشرية. ولكن بعد ملايين الوفيات وسنوات من الخوف، أصبحت لدينا الآن استراتيجيات فعّالة لوقف انتشار العدوى وإجراء الفحوص الضرورية وتوفير العلاج للمصابين.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية - أو ربما بسببه - يجب علينا تجنب إعلان انتهاء المعركة ضد الإيدز. ففي أجزاء كثيرة من العالم لا تزال المعركة في بدايتها.

منذ مطلع القرن، تمكنت الأهداف الإنمائية للألفية من إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وهي سياسة جعلت الحد من انتشار الفيروس أولوية قصوى خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وقد أدى ذلك إلى توسع غير مسبوق في خدمات الوقاية والعلاج، لاسيما في البلدان النامية.

كان التقدم سريعاً، وعندما نجحت أهداف التنمية المستدامة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، لم يعد القضاء على الإيدز هدفاً مستقلاً. وبدلاً من ذلك، أصبح المزيد من التقدم أحد الأهداف الـ 169 التي يفترض أن تحققها أهداف التنمية المُستدامة بحلول عام 2030.

لكن تحقيق الأهداف واحداً تلو الآخر، إلى جانب الانخفاض الحاد في الوفيات المرتبطة بالإيدز، منحنا شعوراً زائفاً بالتغلب على المرض. واليوم، يعتقد الكثيرون أن الإيدز يقترب من نهايته. لسوء الحظ، هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

يُعتبر فيروس نقص المناعة البشرية مشكلة معقدة للغاية. وتُعد الاستجابات الطبية الحيوية ضرورية لمكافحة الأمراض، ولكن إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى الدواء أو الخدمات الوقائية، فحتى المبادرات الأفضل تصميماً ستبوء بالفشل. والأهم من ذلك أن العقبات التي تحول دون العلاج لا ترتبط في الغالب بالرعاية الصحية، بل تتعلق بالتهميش.

من المؤكد أن فيروس نقص المناعة البشرية يعتبر الآن في جميع أنحاء العالم من الأمراض المزمنة التي يمكن التحكم فيها عن طريق تناول الأدوية وتغيير نمط الحياة، هذه الحقيقة وحدها تستحق الاحتفال.

ومع ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص لا يعرفون حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم أو لا يستطيعون الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه عندما يُصابون بالعدوى. إذا أراد العالم التغلب على فيروس نقص المناعة البشرية يجب إيجاد طرق فعالة لحل هذه المشكلات.

ولذلك، يجب دمج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية بشكل أكبر في التخطيط للتنمية المستدامة. عندما تعمل الحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مجالات مثل الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يجب أن يكون علاج فيروس نقص المناعة البشرية جزءاً من خططها.

يمكننا أن نأمل في مستقبل خالٍ من الإيدز للجميع وفي كل مكان فقط عن طريق ربط استراتيجيات فيروس نقص المناعة البشرية بالقضايا التي تهيئ الناس للعدوى، مثل: الفقر، والتعليم المتدهور.

لتحقيق هذه الغاية، لا يزال هناك عمل كثير يتعين القيام به.

وقد أدرك أولئك الموجودون على الخطوط الأمامية لاستجابة الإيدز أنه لا يمكن التغلب على هذا المرض بمعزل عن المشكلات الأخرى؛ بدلاً من ذلك، يجب معالجته من خلال مجموعة مترابطة من التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية.

ولذلك قضى النشطاء سنوات في العمل على إلغاء القوانين التمييزية، وتطوير برامج تعليمية متخصصة، وبناء شبكات من المؤيدين والفاعلين. وبينما نستمر في معالجة هذا المرض، يجب ألا ننسى النهج الشامل الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة.

إن شعار أهداف التنمية المستدامة هو «عدم التخلي عن أي شخص». لكن في الوقت الحالي، يتم نسيان العديد من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وسيتم التخلي عنهم.

واليوم، تعرف معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ارتفاعاً كبيراً في أوساط الفقراء والمهمشين، ما يؤكد حقيقة أنه طالما لم يتم الوفاء بأهداف التنمية المستدامة فإن هدف القضاء على مرض فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» سيظل بعيد المنال.

كريستين شتيلينغ - المديرة التنفيذية للتحالف الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»