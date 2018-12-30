فوائد التقاعد النشط

في معظم البلدان المتقدمة يعد التقاعد أحد الابتكارات الاجتماعية والاقتصادية المهمة والمتفردة في القرن الماضي. لكنه سرعان ما أصبح ترفاً لا تستطيع معظم البلدان تحمّله، خاصة في أوروبا. قد لا يرغب المتقاعدون الذين يستمتعون بأوقات فراغهم في سماع ذلك، لكن ينبغي على الحكومات أن تشترط القيام بعمل مفيد للمجتمع لتوفير معاشات التقاعد.

في الواقع، تؤدي مزايا الضمان الاجتماعي السخية للغاية في أوروبا إلى زعزعة استقرار المالية العامة، وتقويض العقد الاجتماعي بين الأجيال، ودعم الحركات الشعبوية اليمينية المتطرفة. في جميع أنحاء أوروبا، تتراوح التزامات الديون المحتملة بسبب معاشات التقاعد غير الممولة بين 90% و360٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، نتيجة لسياسات التقاعد المبكر، فإن 30 مليون متقاعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هم دون سن 65، وهذا يعني أن حوالي 25٪ من المتقاعدين الأوروبيين ليسوا كباراً في السن. يتمثل النهج المعياري لحل هذه المشكلة في رفع سن التقاعد أو خفض معاشات التقاعد. لكن هذه التدابير ستكون لها عواقب سلبية. يمكن لسياسة التقاعد الإلزامي تجنيبنا مخاطر النهج التقليدي.

وغني عن القول إن شروط التقاعد النشط، في أوروبا لن تنطبق إلا على أولئك الذين يتمتعون بحالة نفسية وجسدية جيدة، كما ستقل التزامات العمل مع التقدم في السن. كما يمكن للحكومات فرض عقوبات مالية على أولئك الذين يرفضون المساهمة، خاصة بالنسبة للمتقاعدين الأصغر سناً.

إن التقاعد غير النشط المطبق في أوروبا بشكل خاص هو تجربة اجتماعية واقتصادية استثنائية غير مُستدامة، وذلك بسبب الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية الحالية. حان وقت إعادة التفكير في مرحلة التقاعد وتجربة شيء جديد.

إدواردو كامبانيلا - زميل مستقبل العالم في مركز إدارة التغيير بجامعة آي إي في مدريد