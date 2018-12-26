خريطة أعمال من أجل الاستدامة

في تقرير حديث، حذر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) من أن الضرر الذي يلحق بكوكبنا يمكن أن يصبح غير قابل للإصلاح ما لم نقم بإجراء تغييرات «سريعة وبعيدة المدى» على كيفية إدارة الأراضي والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن.

كانت الرسالة واضحة: نحن بحاجة إلى بذل جهود كبيرة على نطاق عالمي لتغيير مسارنا الحالي. ونظراً إلى أن العديد من أصعب تحديات الاستدامة التي يواجهها العالم تتعلق بكيفية إدارته للأعمال التجارية، فإن الحل الوحيد للتقدم يتمثل في تغيير طريقة سير العمل. قد يبدو هذا صعب المنال، لكننا نملك بالفعل إطاراً شاملاً لتوجيه عملية الانتقال: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

تم تشكيل أهداف التنمية المستدامة، التي تمت المصادقة عليها في سبتمبر عام 2015 من قبل 193 دولة، لتحقيق «مستقبل أكثر استدامة للجميع» بحلول عام 2030، وهو ما سيتيح بيئة أعمال أفضل.

وقد قدرت لجنة الأعمال والتنمية المستدامة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساعد على زيادة نحو 12 مليار دولار و380 مليون وظيفة إلى الاقتصاد العالمي بحلول نهاية العقد المقبل. علاوة على ذلك، يتقدم التمويل العالمي أيضاً نحو الاستدامة بشكل تدريجي.

وللحفاظ على هذا التقدم، يجب على الشركات متعددة الجنسيات استخدام قوتها في السوق لدفع التغيير الاجتماعي.

ويتمثل مفتاح التصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية في العالم في استخدام قوة الأسواق وبناء التحالفات لتحسين الفعالية. لم يعد مستقبل الاقتصاد العالمي يعتمد على ما إذا كنا سنقوم بالتغيير، ولكن متى سنقوم بذلك. على الرغم من إحراز بعض التقدم من خلال أهداف التنمية المستدامة على مدار السنوات الثلاث الماضية، فإن ذلك ليس كافياً.

بول بولمان- الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر وعضو مجلس القيادة في شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN).