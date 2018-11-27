الكفاءات موضوع التنافس والصراع العالميين الأشد

المصدر: إجاز غني

لا شك في أن حصة المهاجرين ذوي المهارات العالية مقارنة بالمهاجرين ذوي المهارات المنخفضة بدرجة كبيرة، نمت كثيراً في عالمنا المعاصر، بسبب عولمة الطلب على المواهب.

وبطبيعة الحال، يأتي هذا في ظل واقع أن أكثر من 3 % من الناس يعيشون خارج البلد الذي ولدوا فيه، بالمقابل فحقيقة أن حصة المهاجرين في سكان العالم ظلت مستقرة في معظمها طيلة ستة عقود.

لكن تكوينها قد تغير، وهذا التطور له بعد جغرافي واضح. ونجد أن ما يقرب من 75 % من جميع المهاجرين ذوي المهارات العالية يقيمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. أكثر من 70% من مهندسي البرمجيات في سيليكون فالي هم من أصل أجنبي، لكن قادة اليوم يمكن أن يتخلفوا غداً.

هناك العديد من العوامل التي تدفع بالتغيير في تركيبة تدفقات الهجرة، بما في ذلك الثورة الصناعية الرابعة، وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات (عادة ما يميل المهاجرون ذوو المهارات العالية إلى السفر بعيداً إلى بلدانهم المضيفة مقارنة بالمهاجرين الأقل مهارة)، وفرص التعليم المحدودة في البلدان الأصلية، لكن السبب الرئيسي هو الاعتراف المتنامي بأن رأس المال البشري يلعب دوراً رئيساً في اقتصاد المعرفة اليوم.

«الحرب من أجل المواهب» متواصلة في جميع أنحاء العالم. وتسير الشركات التي تديرها مواهبها العالمية بشكل جيد. تصر معظم الشركات متعددة الجنسيات الآن على أن يحصل المديرون التنفيذيون ذوو الإمكانات العالية على خبرة عالمية من خلال العمل في بلدان أخرى.

وقد جعلوا التنقل الدولي شرطاً أساسياً للمناصب القيادية العليا. بعض أشهر الفاعلين في الاقتصاد العالمي- بما في ذلك Google و Microsoft و Alcoa و Clorox و Coca-Cola و McDonald’s و Pepsi و Pfizer - لديهم رؤساء تنفيذيون مهاجرون، لكن التركيبة السكانية تلعب أيضاً دوراً رئيساً في اتجاهات الهجرة العالمية، في حين أن معظم العالم المتقدم له سكان مُسنون.

فإن العديد من الدول النامية لديها حصة متزايدة من الشباب. في الهند، هناك أربعة أطفال يبلغون من العمر 20 عاماً لكل شخص يبلغ من العمر 65 عاماً؛ في أوروبا الغربية، هذه النسبة هي واحد إلى واحد. وفي الوقت نفسه، فإن متوسط الدخل في البلدان المرتفعة الدخل يفوق 70 ضعفاً الدخل في البلدان المنخفضة. مجتمعة، أصبحت هذا التباين في الديموغرافية والأجور زخماً قوياً للهجرة.

على الرغم من أن سباق المواهب العالمي قاد في البداية الدول المتقدمة لإنشاء تأشيرات خاصة لجذب المهنيين ذوي المهارات العالية، إلا أن المشاعر السياسية تجاه المهاجرين في تلك البلدان أضحت منذ ذلك الحين سلبية.

وأصبح يُنظر إلى الهجرة على أنها تشكل تهديداً للعمال المحليين في الدول المضيفة، على الرغم من أن الأدلة التجريبية تشير إلى أن تأثيرها في نزوح العمالة صغير جداً. في وادي السليكون، على سبيل المثال، لم تؤد الهجرة إلى انخفاض في الأجور أو إلى التراجع عن المهارات.

كما أن الأثر السلبي للمهاجرين على المالية العامة للبلد المضيف محدود للغاية. قد يفرض المهاجرون في البداية تكلفة صافية على مجتمعهم المضيف، لكنها صغيرة وأقل من تكلفة تعليم أطفال حديثي الولادة. والأهم من ذلك هو أن المهاجرين ذوي مستوى التعليم العالي يسهمون بشكل إيجابي في المالية العامة في البلدان المتقدمة، لأن هؤلاء العمال يدفعون ضرائب أكثر مما يستخدمون في السلع والخدمات العامة.

كما أن تنقل المواهب العالمية مفيد أيضاً للبلدان المصدرة، لأنه يساعد على دمجها في الأسواق العالمية.

وهذا يعوض بعض أوجه القصور التي تواجهها الشركات في البلدان النامية نتيجة لانخفاض الاستثمارات العامة، وعدم كفاية التدريب والمعدات، ونقص الموارد المالية اللازمة لشراء تراخيص التكنولوجيا أو الملكية الفكرية. لا شك في أن الهجرة ليست الطريقة المثلى على المدى الطويل لتحسين الإنتاجية في اقتصاد المعرفة؛ لكنها تسرع من انتشار التكنولوجيا في المدى القصير.

وهناك قوة أخرى فعالة للتكامل الاقتصادي العالمي والتبادل وهي الإنترنت، التي ينظر إليها البعض بديلاً للتنقل العالمي، ولكن بينما تسمح شبكة الإنترنت بتوفير بعض أشكال العمل عن بعد، فإنها لم تقم بتهجير شبكات الشتات. على الرغم من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد قللت من أهمية وصلات الشتات التقليدية.

إلا أن ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد استكملت أيضاً بهذه الروابط. على سبيل المثال، سمح تبادل المعرفة والتكنولوجيا من خلال روابط الهند مع الشتات بمساعدة هذا البلد بالقفز على مراحل التنمية التقليدية.

على كل حال، استفاد العالم بشكل كبير من زيادة التجارة العالمية ورأس المال. الآن، حان الوقت لجني فوائد تنقل وهجرة المواهب. وبخلاف التجارة والتمويل/‏‏ رأس المال، لا تزال الهجرة مقيدة للغاية، رغم أن النمو الاقتصادي يعتمد في جزء كبير منه على توافر فرص العمل وزيادة العائدات على العمالة، التي تتطلب بدورها التنقل، على الصعيدين العالمي والوطني.

لدى صناع السياسة العديد من الأدوات لتحسين تنقل المواهب العالمي. إن الطبيعة المتعددة الجوانب للقضية تتطلب المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تعتبر الشركات والجامعات من المشاركين في سباق المواهب العالمي، لكن منظمات الحكامة العالمية، ومصارف التنمية متعددة الأطراف، ومجموعات المجتمع المدني، لديها أيضاً أدوار رئيسة تلعبها. وكذلك الحال بالنسبة للتكنولوجيا، التي تسمح الآن بحركة المواهب الافتراضية من خلال مؤتمرات الفيديو، والمنصات الرقمية، وتبادل العمل عبر الإنترنت، وغيرها من التطبيقات.

سيستمر سباق المواهب العالمي السريع حيث تتنافس البلدان والشركات على الأفضل والأذكى. وأصبحت البلدان متوسطة الدخل غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي- ولا سيما الصين والهند- وجهة متزايدة الأهمية للعمالة ذات المهارات العالية. ومع نمو هذه البلدان، فإن القوة الاقتصادية العالمية للاقتصادات المتقدمة سوف تستمر في التقلص. إن السباق مستمر.