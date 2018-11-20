تطوير التلقيح ضد الجراثيم

المصدر: سيث بيركلي - جيريمي فارار

سواء كنت تعيش تحت عتبة الفقر في أحياء مدينة فقيرة في عالمنا، أو تعمل كمصرفي في «وول ستريت»، فإن «البكتيريا» المقاومة للعقاقير، تُشكل خطراً كبيراً على صحتك.

ورغم تفشي المشكل، فهذا لا يعني أننا لا نتوفر على وسائل المقاومة. على العكس من ذلك، في سباق مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، فإن العالم لديه أداة قوية ينبغي استخدامها: اللقاحات.

يُظهر الوباء، التيفوئيد، الذي يجتاح بعض الدول، حالياً، إمكانية اللقاحات. على مدى عامين، كان المهنيون الصحيون يحاولون احتواء تفشي حمى التيفوئيد المقاومة للعقاقير على نطاق واسع. وقد تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بمرض التيفوئيد بين المسافرين العائدين إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بعض الدول. لسوء الحظ، يصعب تشخيص حمى التيفوئيد المقاومة للعقاقير، وكثيراً ما يصف الأطباء المضادات الحيوية غير الفعالة كعلاج. هذا، بدوره، يزيد من حدة المرض، ويمكن أن يؤدي إلى الموت.

ولكن ماذا لو تمكن الأطباء في الدول التي ينتشر بها المرض من الوقاية من في المقام الأول؟ نحن نعتقد أنهم يستطيعون ذلك. يساعد التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، على توزيع لقاح جديد، وقد يؤدي نجاح حملة التحصين في النهاية، إلى تقليل استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية، وهو العامل الرئيس الذي يؤجج ارتفاع وانتشار البكتيريا القاتلة في جميع أنحاء العالم.

إن العدوى المقاومة للأدوية، تؤدي إلى حوالي 700 ألف حالة وفاة سنوياً في جميع أنحاء العالم. لكن الجراثيم أيضاً تشكل خطراً على فعالية الطب الحديث. إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تجعل مقاومة مضادات الميكروبات المزيد من حالات الإصابة غير قابلة للعلاج، والعلاجات السرطانية غير فعالة، والعمليات الجراحية الروتينية مستحيلة، والولادة غير آمنة.

نحن نعلم بالفعل أن اللقاحات تساعد في الحد من خطر مقاومة مضادات الميكروبات. على سبيل المثال، أدت عمليات التحصين ضد عدوى بكتيرية في المخ والرئة - مثل أمراض المكورات الرئوية عند الأطفال والنزلة أو الإنفلونزا المستديمة من نوع «باء».

والمعروفة عامة باختصار (Hib)- إلى تخفيف حدة المرض بشكل كبير في الولايات المتحدة وحول العالم، ما قلل الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية. والأهم من ذلك، مع تطور البكتيريا المقاومة للعقاقير، فإنها لا تصبح مقاومة للقاحات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من فعالية اللقاحات في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، فإننا لا نستفيد منها بالكامل. على سبيل المثال، تبلغ التغطية العالمية للقاح النزلة المستديمة من نوع «باء» 72 ٪، لكن حوالي 44 ٪ فقط من أطفال العالم يتلقون الدورة الكاملة للقاح المكورات الرئوية. يمكن أن يؤدي التلقيح العالمي للقاح المكورات الرئوية وحده إلى تخفيض سنوي مقداره 11.4 مليون يوم، من استخدام المضادات الحيوية للأطفال دون سن الخامسة.

بعبارة أخرى، هناك حاجة ماسة لزيادة استخدام اللقاحات المتوفرة بالفعل - بما في ذلك حمى التيفوئيد - وتطوير لقاحات جديدة. بالنسبة للقاحات الحالية، يجب ضمان الوصول الشامل إليها، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق الدولي. ويبرز تقرير جديد عن مؤسسة «ويلكوم ترست»، العديد من الفرص الإضافية للقاحات، لإحداث تأثير إيجابي في الصحة العالمية، ومقاومة مضادات الميكروبات.

وقد وضعت منظمة الصحة العالمية، قائمة من مسببات الأمراض القاتلة، التي تتطلب مضادات حيوية جديدة، وخاصة مسببات عدوى السلامونيلا والسيلان والشيغيلا.

ولكن هناك حاجة أيضاً إلى لقاحات للوقاية من هذه الأمراض في المقام الأول. لتحقيق هذه الغاية - وتجنب خطر مقاومة مضادات الميكروبات في هذه العملية - هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير في مجال اللقاحات. من خلال زيادة الاستثمارات، ستكون اللقاحات الجديدة متاحة لمساعدة مقدمي الرعاية على مكافحة البكتيريا المقاومة للعقاقير.

على مدى العقود المقبلة، ستؤدي التحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، والهجرة، إلى مضاعفة مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال تسهيل انتشار مسببات الأمراض. في الواقع، إذا لم يتم عكس المسار الحالي بحلول عام 2050، سيعاني عشرة ملايين شخص من أمراض مقاومة للعقاقير كل عام، ما يكلف الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار. لقد حان الوقت لجلب لقاحات جديدة إلى السوق.

يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز أساليب البحث والتطوير، لإيجاد أدوات التشخيص الجديدة، والمضادات الحيوية لعلاج العدوى المقاومة للعقاقير، وإبداء اهتمام مماثل لاكتشاف وتطوير اللقاحات.

تشارك مؤسسة «ويلكوم ترست» في مؤتمر متخصص في أكرا، بشأن تعزيز العمل العالمي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وسوف يسعى هذا الحدث - الذي سيتم تنظيمه بشراكة مع حكومات غانا وتايلاند والمملكة المتحدة، وكذلك مؤسسة الأمم المتحدة والبنك الدولي - إلى ترجمة التزامات معالجة المرض إلى حلول فعالة من أجل مقاومة مضادات الميكروبات.

حين يمتلك المهنيون الصحيون الأدوات اللازمة للتعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات، سيتم إنقاذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم. وعندما يتم نشر اللقاحات الفعالة على نطاق واسع، لن تشكل الجراثيم أي تهديد على صحة الإنسان.

* الرئيس التنفيذي لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).