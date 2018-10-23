السلام والاستقرار ونهاية عدم الانحياز

منذ ترجلت القوافل العسكرية القادمة من مختلف دول منظمة حلف شمال الأطلسي من سفنها الراسية في غرب السويد، تكتظ الشوارع السويدية بهذه القوات إلى الحد الذي دفع الشرطة إلى إصدار التحذيرات المرورية.

والآن، تنطلق هذه القوات إلى النرويج، حيث من المقرر أن يجتمع نحو 50 ألف جندي، وطيار وملاح جوي، وبحار، في إطار أكبر مناورة عسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ سنوات. والهدف الواضح من هذه العملية (Trident Juncture) هو إثبات قدرة الحلفاء على الدفاع عن النرويج ضد أي معتد أجنبي.

ولا نحتاج إلى تسمية المعتدي المحتمل بطبيعة الحال. فمن الواضح أنه ليس السويد أو فنلندا، فقد ساهمت كل من الدولتين بجنود في التدريب. خلال الحرب الباردة، خضعت فنلندا لضغوط سوفييتية مع سعي الكرملين إلى توسيع حيز المناورة المتاح له. لكنها ظلت ثابتة دوماً على التزامها بالدفاع عن هويتها الشمالية والغربية.

على نحو مماثل، امتنعت السويد عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، نظراً لحيادها الجيوسياسي القديم، وانطلاقاً من التضامن مع الفنلنديين. ورغم انضمام الدنمارك والنرويج إلى الحلف فقد اختارت كل منهما الامتناع عن استضافة أي قوات أجنبية في وقت السلم، لكن في السنوات الأخيرة، تغير المشهد الأمني في شمال أوروبا.

ففي الرد على النزعة التحريفية العدوانية الروسية، قرر حلف شمال الأطلسي نشر مجموعات قتالية تتألف من كتائب في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، فضلاً عن أسراب من القوات الجوية لحراسة سماء هذه الدول. وفي كل من السويد وفنلندا، يتزايد الإنفاق على الدفاع، ويدور الآن جدال مستمر حول ما إذا كان من الواجب ترقية الشراكة المميزة مع منظمة حلف شمال الأطلسي إلى العضوية الكاملة.

من جانبها، تعترف السويد بالفعل بأن أراضيها سوف تقع داخل مسرح عمليات حلف شمال الأطلسي إذا اندلع صراع في شمال أوروبا، وكان هذا الإدراك موضع اعتبار على نحو متزايد في سياستها الأمنية واستعداداتها الدفاعية.

وتدرك مؤسسة السياسة الخارجية السويدية أن أي تهديد لسيادة دول البلطيق أو النرويج يشكل أيضاً تهديداً لأمن السويد. ومن ثَم فإن السويد لا تشارك في هذا التدريب العسكري فحسب، بل وتعمل أيضاً على تطوير شراكة أمنية مع بولندا لضمان القدرة على الدفاع عن منطقة بحر البلطيق.

الواقع أن شراكة السويد المتزايدة العمق مع حلف شمال الأطلسي بعيدة كل البعد عن عقيدة عدم الانحياز في حقبة الحرب الباردة. ففي ذلك الحين، كان رُعاة الحياد ليعترضوا بشدة على أي تلميح إلى التعاون مع حلف شمال الأطلسي والغرب على أنه عمل من أعمال الخيانة. وكانت الاستراتيجية تتلخص في إقناع الدول المجاورة بأن لا شيء من هذا القبيل قد يحدث أبداً.

ومع ذلك، تظل العضوية الكاملة في الحلف قضية مثيرة للجدال في السويد. في الأيام الخوالي، كانت السياسة الخارجية التي تنتهجها السويد ممزقة بين نهجين مختلفين تمام الاختلاف.

فمن ناحية، كانت السويد ناشطة منفتحة على الخارج، وتبدو أقرب إلى منظمة غير حكومية من كونها دولة قومية، ومن ناحية أخرى، حافظت على سياسة «أمنية عميقة» مفرطة الواقعية، وإن كان الحديث عنها يدور دوماً بصوت خافت من وراء الأبواب المغلقة. وحتى يومنا هذا، يقف نفس الصِّدام بين الثقافات في طريق أي مناقشة عقلانية حول السياسة الأمنية.

أما عن فنلندا، فإنها كانت دوماً تتبنى العديد من التوجهات الثانية، لكنها لم يكن لديها أي توجه أول تقريباً. وفي غياب أي قدر يُذكَر من الخلاف الداخلي، فإنها كانت قادرة على التكيف مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة بسهولة أكبر كثيراً. على سبيل المثال، أعلنت فنلندا بوضوح أنها تعتبر الالتحاق بعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي خياراً مهماً لسياستها الأمنية، وهو الأمر الذي لم يكن يسار الوسط السويدي على استعداد لتقبله بعد.

ورغم ذلك، مع التدريب العسكري المرتقب، سوف يرى السويديون لواء بقيادة سويدية «يضم وحدات سويدية وفنلندية» ينضم إلى قوات حلف شمال الأطلسي في إطار تدريب دفاعي واسع النطاق. وسوف يشهدون المدى الذي أصبحت عليه بالفعل القوات الجوية السويدية والفنلندية والنرويجية من التكامل. وسوف يراقبون فنلندا وهي تقود تدريبات بحرية في بحر البلطيق.

في السنوات المقبلة، سوف تستمر السويد في الاقتراب من حلف شمال الأطلسي. وسوف تؤدي التدريبات المشتركة إلى تنسيق عملياتي أعمق وإنشاء قدرات ردع مشتركة لمنطقة شمال أوروبا وبحر البلطيق بالكامل.

من المؤكد أن التعبئة اليوم ليست مدفوعة بتهديد شديد، لكن الجهود القوية التي تبذلها بعض الدول المجاورة لتحديث مؤسستها العسكرية تتطلب أن يعكف الغرب على زيادة قدراته الدفاعية في المنطقة.

ويتعين علينا أن نبعث برسالة واضحة مفادها أن أعمال العدوان الانتهازية لن تمر بلا رد، سواء الآن أو في المستقبل. ومن خلال الاستعدادات الدفاعية اللائقة يصبح بوسعنا أن نضمن السلام والاستقرار في المنطقة، وهو شرط أساسي مسبق للتقدم نحو علاقة بنّاءة مع الجيران في الأمد البعيد.

كارل بيلت - رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً