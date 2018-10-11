التكنولوجيات والدول النامية

المصدر: داني رودريك

تعمل التكنولوجيات الجديدة على خفض أسعار السلع والخدمات التي توظف في خدمتها. وهي تؤدي أيضاً إلى إنشاء منتجات جديدة. ويستفيد المستهلكون من هذه التحسينات، سواء كانوا يعيشون في دول غنية أو فقيرة.

تُعَد الهواتف المحمولة مثالاً واضحاً على التأثير العميق الذي تخلفه بعض التكنولوجيات الجديدة. ففي حالة واضحة من القفزات التكنولوجية الضخمة، أعطى الهاتف المحمول الفقراء في الدول النامية القدرة على إجراء اتصالات بعيدة المدى دون الحاجة إلى استثمارات مكلفة في الخطوط الأرضية وغير ذلك من البنى الأساسية. على نحو مماثل، عملت الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهواتف المحمولة على تمكين الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق النائية دون الحاجة إلى إنشاء أفرع للبنوك.

كانت التكنولوجيات الرقمية الجديدة تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحويل الزراعة على نطاق واسع في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى. فقد عملت البيانات الضخمة، وأنظمة تحديد المواقع العالمية، والطائرات من دون طيار، والاتصالات عالية السرعة، على تمكين تحسين خدمات الإرشاد، ووفرت أنظمة الإنذار المبكر، وعملت على تحسين مراقبة الجودة وزيادة كفاءة الخدمات ، وقد عملت هذه التحسينات على رفع الإنتاجية الزراعية وتسهيل التنويع والتحول إلى محاصيل غير تقليدية ذات عوائد أعلى.

هناك أمثلة على تكنولوجيات تعمل على تحسين حياة الفقراء. ولكن لكي تقدم التكنولوجيا مساهمة حقيقية ومستدامة للتنمية، فلا ينبغي لها أبداً أن تكتفي بتقديم منتجات أفضل وأرخص فحسب؛ بل ينبغي لها أن تؤدي أيضاً إلى خلق وظائف أعلى أجراً. بعبارة أخرى، يجب أن تساعد الفقراء في الاضطلاع بدورهم كمنتجين فضلاً عن كونهم مستهلكين.

* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف. كينيدي في جامعة هارفارد