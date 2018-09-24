اللاجئون ومجتمع الغد

المصدر: Ⅶغوردن براون *

من المعروف منذ فترة طويلة أن مخيم "موريا" للاجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية يعاني من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وانتشار العنف، بما في ذلك أعمال الشغب التي خلفت العديد من الجرحى ولكن عندما ذكر عمال الإغاثة في أبريل أن أطفالاً لا تزيد أعمارهم على العاشرة يحاولون الانتحار، تم تسليط الضوء على وجه مأساوي آخر لأزمة اللاجئين حيث يوجد حالياً 30 مليون طفل نازح حول العالم والعديد منهم يعيشون أوضاعاً مأساوية والأزمة لا تعرضهم للخطر فحسب، بل تهدد بتدمير مستقبلهم.

في مخيم موريا يعيش الأطفال بخوف، فأعمال الشغب الأخيرة قد شردت مئات من سكان المخيم وأدت إلى إصابة العديد من الأشخاص وهذا يؤدي لإصابة الأطفال الموجودين مع عائلاتهم بالصدمة والفزع، ولكن مشاعر الصدمة تلك تكون أكبر في حالة الأطفال الذين لا ترافقهم عائلاتهم، والذي يزيد الأمر سوءاً هو نقص المأوى حيث يتم حشر الآلاف من العائلات في خيام رخيصة تم التبرع بها وهي عادة ما تكون غير مقاومة للمياه، وفي الشتاء الماضي لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون وهم يحاولون الحصول على الدفء، لكن التحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال تمتد إلى ما هو أبعد كثيراً من المدى القصير فحتى لو استطاع أطفال اللاجئين في نهاية المطاف أن يصلوا إلى مكان آمن فإن مستقبلهم سيكون قاتماً، وذلك بسبب أن معظمهم لن تتاح له فرصة الذهاب للمدرسة وهي حقيقة ستقوض بشكل كبير من قدرتهم بالحصول على عمل يمكن أن يكسبوا من خلاله الرزق.

طبقاً لآخر الإحصاءات فإنه يوجد هناك 1729 طفلاً في موريا علماً بأن أكثر من ألف منهم هم في سن المدرسة. لقد زاد الرقم مؤخراً بسبب أن الزيادة الضخمة في عدد القوارب التي تصل للجزيرة قد جلبت 834 شخصاً جديداً للمخيم الأسبوع الماضي فقط، علماً بأنه لا يوجد أحد منهم يذهب للمدرسة العامة والحكومة اليونانية لم تسمح بعد لهم بالوصول لبرامج التعليم الرسمية، والتي تم تأسيسها لفائدة طالبي اللجوء.

إن أفضل خيار متوفر للأطفال اللاجئين في موريا هو مراكز التعليم غير الرسمي المكتظة والتي تعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم استقرار المعلمين فيها ولكن حتى هذا الخيار غير متوفر للجميع حيث إن المراكز الحالية يمكنها أن توفر التعليم لخمسمائة طفل فقط يومياً - أقل من نصف عدد الأشخاص الذين هم في سن المدرسة علماً بأن ذلك الرقم مرشح للانخفاض حيث إن أكبر مركز تعليمي غير رسمي والذي تديره اليونيسيف من المفترض أن يغلق في ديسمبر بسبب عدم القدرة بالحصول على المبلغ المطلوب لتشغيل المركز وهو 30 ألف يورو (34900 دولار أميركي) شهرياً، لكن ربما هناك أمل للاجئين العالقين في موريا، فلقد أعطى المسؤولون اليونانيون وزارة الهجرة 30 يوماً لتحسين ظروف المخيم أو أغلاقه علماً بأن هذا التحرك كان من المفترض أن يحصل منذ فترة طويلة.

إن هذا لا يعني التقليل من التحديات الضخمة التي تواجه اليونان. إن اليونان والتي تعاني بسبب التقشف اضطرت للتعامل مع 1.1 مليون لاجئ وصلوا إلى أراضيها منذ سنة 2014 كما يستمر مئات اللاجئين بالوصول لشواطئ ليسبوس يومياً وهذا التوجه كان مدمراً بالنسبة للجزيرة الصغيرة، حيث قضى ذلك على قطاع السياحة فيها ونظراً لأن بقية مناطق الاتحاد الأوروبي مغلقة فعلياً بوجه اللاجئين في اليونان فإن المخيمات الموجودة في البر الرئيسي اليوناني قد امتلأت، ولكن مخيم موريا لا يزال يعمل بشكل يزيد عن طاقته الرسمية بمقدار 3-4 مرات.

لقد خصصت المفوضية الأوروبية أكثر من 1.5 مليار يورو لليونان منذ 2015 لإدارة أزمة اللاجئين كما تشير إلى توفر دعم إضافي للطوارئ. أين ذهبت بالضبط الأموال السابقة هو الآن موضوع بحث من قبل سابستيان ليبي وهو متطوع أمضى أسابيع عدة مؤخراً في المخيم.

إن الدعم غير الكافي للاجئين لا يعتبر مشكلة في اليونان فقط، فهناك مخيمات للاجئين في العديد من البلدان التي تم التركيز عليها بسب الأوضاع السيئة فيها، وكما اعترف المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي فإن هذا يشمل شح الفرص التعليمية. إن أقل من نصف أطفال اللاجئين في سن الدراسة على مستوى العالم يذهبون للمدرسة وأقل من 1 من 4 يصلون للمرحلة الثانوية وأقل من 1% يصلون لمرحلة التعليم العالي.

إن البلدان التي يوجد فيها أعداد ضخمة من اللاجئين تحتاج لتمويل كاف لتمكين أطفال اللاجئين من الوصول للمدارس المحلية. لقد تم تأسيس صندوق «التعليم لا يمكنه الانتظار» من أجل سد الفجوة في تمويل التعليم لمثل هؤلاء الأطفال. إن هذا الصندوق والذي تقوده ياسمين شريف ينسق مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية مالياً وتنظيمياً من أجل التحقق من أن كل ولد وبنت من اللاجئين لديه الفرصة للحصول على التعليم.

إن الاحتياجات التعليمية والتوظيفية طويلة المدى لا تحظى عادة بالاهتمام الكافي في ما يتعلق بالتخطيط المتعلق بالشؤون الإنسانية ولكن وبقدر حاجة اللاجئين للطعام المناسب والمأوى والرعاية الصحية اليوم فإنهم بحاجة كذلك للمعرفة والأدوات لبناء حياة جديدة والمساهمة في مجتمع الغد سواء كان ذلك في بلدهم الأصلي أو بلد جديد. إن من مصلحتنا جميعاً التحقق من اكتسابهم للمهارات التي يحتاجون إليها.

* رئيس وزراء سابق ووزير خزانة سابق في المملكة المتحدة وهو يعمل حالياً مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس المفوضية الدولية لتمويل فرص التعليم العالمية، وهو يترأس المجلس الاستشاري لمؤسسة كاتالست.