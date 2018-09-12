أجراس المناخ تقرع

المصدر: Ⅶج. برادفورد ديلونغ*

كان من الصعب أن أبدأ محاضرتي الأولى في فصل الخريف في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، في جو حار للغاية. كنت أرغب بشدة في خلع سترة التويد التي كنت أرتديها.

سترة التويد (المصنوعة من نسيج صوفي خشن) هي زي رائع ولكن غريب بعض الشيء. إذا كان كل ما لديك من المواد الخام هو من جلد الأغنام، فهو أقرب ما يمكن للوصول إلى غور تكس (نسيج اصطناعي مقاوم للماء والرياح). إن قماش غور تكس ليس مناسباً لمناخ بارد وممطر فحسب، بل دافئاً للغاية أيضاً - سواء كان مبللاً أو جافاً - بالمقارنة مع وزنه. في العالم قبل التدفئة المركزية، كانت الأقمشة الصوفية - المرتبطة في الأغلب بملابس الرجال الرسمية وشبه الرسمية - فعّالة ومريحة على حد سواء، بغض النظر عما إذا كان المرء يعيش في مدينة أوكسفورد أو كامبريدج أو أدنبرة أو لندن أو بريستول أو نورويتش.

وقد انتشرت سترات التويد وأنواع أخرى من الأقمشة المضادة للمياه في جميع أنحاء العالم - وهي بمنزلة نعمة للبعض ونقمة للبعض الآخر، ويمكن للمرء أن يشكر «أو يلوم» الإمبراطورية البريطانية عليها. بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء وبعيداً عن رذاذ وضباب الجزر البريطانية، تشكّل مثل هذه الملابس لعنة. بعد ظهور التدفئة المركزية، أصبحت الملابس الصوفية أقل عملية حتى في المناطق المعتدلة.

ومع ذلك، ظلت سترة التويد خياراً مريحاً في بعض الأماكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اسكتلندا وبعض أجزاء إنجلترا (حيث اعتُبر منذ فترة طويلة من الغباوة استخدام التدفئة المركزية في البيت)، وشمال شرقي الولايات المتحدة، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. وبالتالي، فإن مناخ بيركلي هو أحد الأسباب التي جعلتني أقرر الانتقال إلى ولاية كاليفورنيا بعد ثلاث سنوات أمضيتها في واشنطن العاصمة، حيث يدرك المرء مقدار العَرق الذي يمكن لبدلة صوفية امتصاصه أثناء التنقل اليومي.

ولكن على مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح ارتداء الملابس الرسمية أمراً مزعجاً على نحو متزايد، حتى في الجانب الشرقي من الخليج. يبدو المناخ الآن أشبه بمناخ سانتا باربرا، التي تقع على مسافة 300 ميل جنوباً. ولذلك، يلقي أغلب الأساتذة محاضراتهم الآن وهم يرتدون قمصاناً قصيرة الأكمام مثل التي كان يرتديها المقيمون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا قبل نصف قرن (في أقصى الجنوب، باسادينا).

ومع ذلك، فبالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة - وفي الشمال عموماً - لن تشكّل درجات الحرارة المرتفعة على الأرجح مشكلة كبيرة خلال القرن المقبل. بشكل أساسي، سوف يزحف المناخ شمالاً نحو ثلاثة أميال كل سنة. هناك سيناريوهات محتملة عن الكوارث الناجمة عن اختفاء الجليد، والتصحر السريع، وما إلى ذلك. لكن هذه المشكلات ستكون غير ملائمة ومكلفة، لكن ليست مستعصية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بتغير المناخ لن تكون خطرة كما نعتقد، في الوقت الحاضر، يعيش ملياران من مزارعي الكفاف في وديان الأنهار الستة الكبرى في آسيا، من النهر الأصفر إلى نهر الغانج الهندي. هؤلاء المزارعون لديهم وسائل محدودة وعدد قليل من المهارات غير الزراعية. لن يكون من السهل عليهم الانتقال إلى مكان جديد، ناهيك عن القيام بأعمال مختلفة.

لقد دعمت وديان الأنهار الستة الكبرى في آسيا معظم الحضارات الإنسانية على مدى الخمسة آلاف عام الماضية. وفي ذلك الوقت، كان يصل ذوبان الثلوج من الهضاب العالية في المنطقة في اللحظة المناسبة والحجم المناسب، لدعم المحاصيل التي يعتمد عليها سكان المنطقة، وبالمثل، يعتمد مليار شخص آخرون على الرياح الموسمية التي تهب كل سنة في الوقت والمكان المناسبين. وعلى الرغم من ارتفاع حرارة العالم ومستويات البحار، فإن نمط الأعاصير في خليج البنغال وفي أماكن أخرى سيتغير. إذا كانت هذه الأعاصير تزداد قوة وبدأت تتجه شمالاً نحو 250 مليون شخص يعيشون على مستوى البحر أو بالقرب منه في دلتا نهر الغانج الأكبر، فسيواجه العالم كوارث غير محدودة.

إن المجتمع الدولي ليس مستعداً لمثل هذا السيناريو. في الواقع، لم تكن الولايات المتحدة، الدولة الأكثر ثراءً في العالم، مستعدة لمواجهة إعصار كاترينا في نيو أورليانز، أو إعصار ساندي في نيويورك، أو إعصار هارفي في هيوستن، أو إعصار ماريا في بورتوريكو، الذي يقدّر الآن أنه قد أودى بحياة 2975 شخصاً.

كانت هذه الأعاصير الأربعة من بين الأعاصير الأكثر ضرراً في تاريخ الولايات المتحدة في السنوات الخمس عشرة الماضية فقط، ولم تكن شدة تأثيرها مجرد نتاج لعجز إداري أو زيادة الكثافة في التنمية السكنية والتجارية الساحلية، بل نتيجة متوقعة لتغير المناخ. والأسوأ من ذلك، مع غياب الكوارث الطبيعية، كانت هذه أعاصير طفيفة مقارنة بما يخفيه المستقبل إذا استمرّ التوجه الحالي.

وكما قال الشاعر جون دون، في القرن السابع عشر: «ليس هناك إنسان» - أو أمة، أو منطقة، أو بلد - «مستقل كجزيرة قائمة بذاتها.. ولذلك لا ترسل أبداً من يستعلم لمن تُقرع الأجراس، إنها تُقرع من أجلك».

* نائب سابق، مساعد وزير الخزانة الأميركية، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية