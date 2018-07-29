ترامب والهوية والأرض

المصدر: مارك وينر

بعد قمم الناتو وهلسنكي، كان العديد من الليبراليين يميلون إلى إدانة سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الناحية الشخصية. وقد أظهر دعمه لفلاديمير بوتين، وتجاهله لخدمات أجهزته الاستخباراتية الخاصة وحلفاء أميركا التقليديين، عدم أهليته أو تلاعبه أو أنه غير مستقر عقلياً. وقد يكون تابعاً لروسيا - «أي خائناً».

يعد الفيلسوف القانوني الألماني كارل شميت المفكر الوحيد الذي يعرب عن أفكار الرئيس الاميركي دونالد ترامب - والذي يمكن أن يساعد في فهم سلوكه، وخاصة في ما يتعلق بتقربه لروسيا المثير للجدل والذي أدانه الكثيرون.

اشتهر شميت بانضمامه إلى الحزب النازي عام 1933، لكن سيكون من الخطأ إقالته لهذا السبب وحده. من بين العلماء المعاصرين، من اليسار واليمين، يشتهر شميت بنقده الشديد لليبرالية الحديثة.

يتمثل نقد شميت في ازدرائه للتطلعات العالمية الليبرالية. يضع الليبراليون بالفعل الحقوق الفردية في قلب مجتمعاتهم السياسية، ويعتقدون أن هذه الحقوق، من حيث المبدأ، يجب أن تمتد إلى الجميع. أميركا، كما يقولون، هي فكرة.

بالنسبة لشميت، هذه الأفكار ستؤدي إلى كارثة، سواء داخل البلاد أو خارجها. على الجبهة الداخلية، لأن المفهوم الليبرالي «للشعب» غير حصري وغامض للغاية. من نحن حقاً، إذا كانت كلمة «نحن» يمكن أن تشمل أي شخص؟ يعتقد شميت أن طريقة التفكير هذه تجعل الدول الليبرالية عرضة للاستيلاء عليها من قبل جماعات المصالح الخاصة من الداخل ومن قبل الأجانب من الخارج - وكان هذا الادعاء محور قيام ترامب بحملته الانتخابية. بدلاً من المعيارية والشمولية، يقدم شميت نظرية الهوية السياسية القائمة على مبدأ يدعمه ترامب بشدة في مسيرته قبل السياسة: الأرض.

* الرئيس المتميز لقسم الدراسات الأميركية بجامعة فولبرايت - أوبسالا