قومية مشاعر كأس العالم

المصدر: دومينيك مويسي

قال فيلسوف القرن السابع عشر والكاتب الساخر جون دولابغوييغ ممازحاً ذات مرة، «يجسد كورني الإنسان كما يفترض أن يكون، بينما يجسده راسين كما هو». وبالنسبة للأوروبيين، بل حتى بالنسبة للفرنسيين، كان كأس العالم حدثاً كورنيلييا. فقد كانت مباريات كأس العالم التي دامت شهراً كاملاً في روسيا بمثابة فرصة خيالية استرحنا فيها من عالم مضطرب واكتشفنا فيها طبيعتنا الملائكية في أحسن أحوالها.

وعلى عكس ما هو مألوف، فقد غلبت على هذه المنافسة مشاعر الثقة بالنفس وحب الغير والانفتاح على الآخر. وعلى الأقل، بدا وكأن الناس تناسوا مشاعر التعصب والاغتراب والإحباط التي سيطرت على هذه الحقبة المشحونة بالقومية الشعبية.

ومن الناحية الجغرافية، تنتمي كل الفرق الأربعة - فرنسا وكرواتيا وبلجيكا وإنجلترا- المؤهلة إلى نصف النهائيات إلى أوروبا. ويمكنك أن تنتقد أوروبا بسبب ضعفها و تدني مستواها الأخلاقي كيفما تريد. ولكن عندما يتعلق الأمر بالرياضة الأكثر شعبية في العالم، فأوروبا هي من يتربع على العرش.

وعلاوة على ذلك، يبدو واضحاً أن أفريقيا ستكون قارة كرة القدم في المستقبل، بينما ستبقى أميركا اللاتينية قارة كرة القدم في الماضي. فعندما فازت الأوروغواي بكأس العالم عامي 1930 و1950، كان أصغر بلد (من حيث الكثافة السكانية) يمر إلى الدور النهائي. ولكن هذا الشرف أصبح من نصيب الفريق الشجاع القادم من كرواتيا، وهو آخر عضو التحق بالاتحاد الأوروبي.

وما هو مناقض تماماً لـ«العالم الحقيقي» هو أن القوتيين الرائدتين، أي الولايات المتحدة الأميركية والصين، لم تلعبا أي دور في المنافسة. وتبين أن حلم وزير الخارجية الأميركي السابق، هنري كيسنجر، بأن يجعل من الولايات المتحدة قوة كروية كبرى أصعب نيلاً مما كان يتوقعه. وتبقى الصين برئاسة شي جين بينغ، لاعبة كرة قدم من فئة الوزن الخفيف، رغم أنها أنفقت الملايين من الدولارات للنهوض بهذه الرياضة. ومثلت المكسيك أميركا الشمالية بكل شجاعة وثقة بينما مثلت اليابان وكوريا الجنوبية آسيا.

والفرق الغريب بين العالم الحقيقي وعالم الكرة هذا العام كان أيضاً واضحاً في تصريحات بشأن مشاعر القومية. فذات مرة، انتقد الكاتب الأرجنتيني الكبير جورج لويس بورخيس، هذه الرياضة لكونها تساهم في ظهور مشاعر القومية السامة مثل «الحرب الكروية» القصيرة الأمد التي جرت بين الهندوراس وآل سالفادور في عام 1969. لكن قومية كأس العالم لعام 2018- أي بعد مرور قرن من الزمن على نهاية الأحداث الدامية والقومية التي شهدتها الحرب العالمية الأولى- كانت «ناعمة» بل ولطيفة.

ولا تدعم روسيا القوة الناعمة أبدا، لكنها تستحق التنويه لغياب العنف خلال المنافسات. فقد أظهرت تقارير للصحافة الدولية، مناصرين من أوكرانيا وروسيا يجتمعون سويا وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ زمن بعيد. وبينما جسد مهرجان وودستوك الذي تم إحياؤه خلال حرب الفييتنام شعار «تعلم أن تحب، لا أن تحارب»، كان الشعار الحقيقي لكأس العالم 2018 هو«اقذف الكرة، لا القنبلة»

وعلاوة على كونها مصدراً لقومية بناءة، جسدت الفرق المؤهلة إلى نصف النهائيات ومناصريها العمل الجماعي الفعال وحب الغير والانفتاح والتسامح. والأمر الذي أثار الاهتمام، هو أن الفرق التي اعتمدت على نجم كروي واحد - سواء كان ذلك كريستيانو رونالدو في فريق البرتغال أو ليونيل ميسي في الأرجنتين أو نيمار في البرازيل- كلها فشلت في المرور إلى ما بعد ربع النهائيات.

وفي العالم الحقيقي اليوم، يميل الأشخاص أكثر فاكثر إلى بناء الجدران والانعزال عن «الآخرين». ومع ذلك، فقوة الفريق الفائز، أي، فرنسا، تكمن في تنوعه. وكان نشيد هذا العام «الحرية، المساواة، مبابي» (نسبة إلى المهاجم الفرنسي ذي التاسعة عشر ربيعاً كيليان مبابي) النسخة الأكثر انفتاحاً للشعار الذي حملته فرنسا عند فوزها عام 1998: «نريد زيدان رئيساً».

وفي ليلة الانتخابات الرئاسية لفرنسا عام 2017، كرر العديد من المعلقين السياسيين عبارة «لا يكتمل اثنان دون ثالثهما». فبعد استفتاء بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حذر هؤلاء المعلقون من أن فوز ممثلة الجبهة الوطنية لليمين المتطرف، مارين لوبين، قد يكون الحدث الثالث. وبنفس الطريقة، ظن العديد من المعلقين في بداية عام 2018 أننا نقترب من نسخة أخرى من «مايو 1968» أو من «ديسمبر 1995»، عندما شلت إضرابات جماعية وتظاهرات في شوارع البلد بأكمله.

ورغم أن فرنسا شهدت بعض التظاهرات ضد الإصلاحات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برنامجه، فالمعلقون أخطأوا في تخميناتهم. فالعام الذي يشبه هذه السنة أكثر من غيره ليس 1968 أو 1995، بل 1998، عندما فازت فرنسا بكأس العالم لأول مرة.

وعلى المستوى المحلي، يحتمل أن لا يكون لفوز فرنسا أي تأثير على شعبية ماكرون. فالمشاعر الكروية قوية بصفة عامة، لكنها قصيرة الأمد. إلا انه على المستوى الدولي، يمكن لفوز فرنسا أن يكون له تأثير طويل الأمد. فلا احد يستطيع أن ينكر «أن فرنسا عادت من جديد»، على الأقل فيما يتعلق بكرة القدم. لقد أصبحت فرنسا واحة من الديناميكية والواقعية والحماس الشبابي، وهي قيم تنعكس أغلبها في شخصية ماكرون بنفسه.

ولم تحقق ألمانيا هي الأخرى أي شيء في هذه المنافسة. فطالما كانت ألمانيا مدرسة قوية لكرة القدم، لكنها أقصيت في الدور الأول من هذه المنافسة، تماماً كما هو حال سياساتها التي دخلت مرحلة في غاية الاضطراب. ومن الناحية الجغرافية، إذا كان علينا أن نختار فائزين لهذا العام، فيجب أن يذهب اللقب إلى روسيا وفرنسا.

مستشار رفيع المستوى لدى معهد مونتين في باريس.

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