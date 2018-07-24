سياسة ترامب والسلاح النووي الكوري

المصدر: كينت هارينغتون

لا أحد يعلم بعد عن نوع الصفقات التي من الممكن أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع السري الذي جمعهما في هلسنكي لمدة ساعتين. ولكن من الواضح أن تهنئة ترامب لنفسه بمناسبة عقد صفقة «لنزع السلاح» من الجزيرة الكورية، خلال قمة جمعته مع كيم جون اون في سنغافورة، بدأت تفقد قيمتها. ففضلاً عن تراجعه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة على مستوى العمل المشترك، مازال نظام كيم يعزز مركزه كدولة مصنعة للأسلحة النووية.

وكان دائما للأخصائيين في شمال كوريا شكوك حول ما إذا كان كيم سيتخلى عن أسلحته النووية. وتدعم الأدلة الأخيرة شكوكهم. وتشير تقارير لموظفين في الاستخبارات الأميركية أن الشمال ماضٍ إلى الأمام بخصوص برنامجه النووي عن طريق الزيادة في إنتاج الصواريخ واليورانيوم .

وكل من تابع ما يحصل في الجزيرة الكورية سبق له أن شاهد هذا الفيلم. ففي كل الأحوال، فأن والد كيم وجده هما من كتبا السيناريو قبل عشرات السنين. فمنذ 1970، عبر نظام كيم باستمرار عن رغبته في نزع الأسلحة النووية من الجزيرة الكورية ووقع على اتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية ودخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية - وكان في نفس الوقت يتابع برنامج الأسلحة النووية. وفي المرة الأخيرة الذي أعيد فيه نفس السيناريو، استعمل كيم المؤثرات الخاصة لوالده. ففي ماي، فجر محطة لاختبار الأسلحة النووية على الطريقة السينمائية التي استعرضها كيم جونغ عندما فجر بواسطة الديناميت برجا لتبريد المفاعل النووي قبل عشر سنوات.

ومقارنة مع سياسة كيم التي تدرب عليها جيدا، كانت الدبلوماسية التي اعتمدتها إدارة الرئيس ترامب فاشلة. فبعد تهديده لشمال كوريا بتدميرها كليا العام الماضي، منح ترامب تنازلاً كبيراً لكيم عندما وافق على حضور قمة يونيو. وأثناء وجوده هناك، أظهر أنه ليست له أي استراتيجية ولا حتى لإدارته لجعل كيم يلتزم بأي اتفاق. والأسوأ في الأمر أنه استمر بالإصرار على أن المحادثات التي تلت هذه القمة على ما يرام، رغم أن آخر زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي بومبيو لبيونغيانغ انتهت بتبادل الاتهامات بين الطرفين.

ووراء الواجهة المحطمة هناك إدارة مقسمة بين أهدافها الرئيسية المتعلقة بوضع السياسات. وعلى ضوء التقييم الأخير الذي قامت به جهات استخباراتية بشأن استمرار كوريا الشمالية في أنشطة نووية، يحتمل أن يكون هناك المزيد من التقسيمات، وسبق لبومبيو أن غيّر رأيه بشأن طلب قدمته الولايات المتحدة الأميركية سابقاً، وذلك عن طريق تلطيف كلامه بشأن مسألتي التفتيش والتحقق المثيرين للقلق. وأشار مسؤولون في الولايات المتحدة الأميركية أن المزيد من التلطيف في مواقف الإدارة قادم.

وفي نفس الوقت، اعتمد مسؤولون آخرون في البيت الأبيض سياسات أكثر صعوبة. إذ لم يدع مستشار الأمن الوطني، جون بولتون، إلى التخلي عن الأسلحة النووية فقط، بل أيضا إلى نزع جميع الأسلحة غير التقليدية في كوريا الشمالية بشكل سريع. وخلال هذا الشهر، صرح بولتون أن لديه خطة للقضاء على جميع برامج كوريا الشمالية لصنع الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية في غضون عام.

ومهما حصل، فبعد أن أطلعت الولايات المتحدة الأميركية كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما من الحلفاء على معلوماتها الاستخباراتية، أصبح للقادة السياسيين والمسؤولين العسكريين في هذين البلدين سبب يدعوهم إلى القلق. فبالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، على الخصوص، أصبح التناقض بين خطاباته السياسية وما اكتشفته المخابرات التابعة له مصدر قلق بالغ.

وقد تابعت سيؤول عن قرب ظهور الرئيس دونالد ترامب المدوي في اجتماع الناتو هذا الشهر، لأنهم كانوا أيضا مقصودين عندما انتقد الحلف الأطلسي بشأن الإنفاق على الجيش. وكان الرئيس الاميركي قد دفع بالحكومتين معا إلى تعزيز ميزانيتهما المتعلقة بالجيش، وفكر طويلا في سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية. وفي قمة سنغافورة، ذهب إلى حد الموافقة على تعليق تدريب الجيش الأميركي مع كوريا الجنوبية - وكان ذلك بمثابة تنازل كبير آخر - زاد من عدم استقرار حلفاء أميركا في آسيا.

وسيزيد من قلق الحلفاء الصمت إزاء المعلومات الاستخباراتية الأخيرة بشأن كوريا الشمالية ـ هذا دون ذكر وقوفه إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حساب وكالاته الاستخباراتية عندما اكتشفت هذه الأخيرة تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية لعام 2016. فتجاهل خداع أميركا يؤدي بشكل مباشر إلى تراجع أمن اليابان وكوريا الجنوبية. ورغم أن نظام كيم مازال يسعى إلى صنع صواريخ نووية باليستية عابرة للقارات (آي سي بي إم) والقادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولديها أيضاً صواريخ متوسطة الحجم، تعمل بشكل كامل وقادرة على ضرب الدول المجاورة. ولأن اليابان وكوريا الجنوبية كلاهما يشكلان قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأميركية، فهما في مقدمة لائحة الدول التي يستهدفها السلاح النووي لكوريا الشمالية.

قد لا يروق هذا الأمر للادارة الاميركية ، لكن عليه التنديد بخداع كيم، خاصة بعد المعلومات الاستخباراتية الأخيرة. ومن بين أشياء أخرى، فالشمال تنتج محركات صواريخ متينة تعمل بالبنزين، وبحريات مسلحة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وهذا أمر قد يعزز القدرة على الهجوم بشكل مفاجئ، عن طريق جعل ترسانتها النووية تدوم أكثر وذات قدرة على التنقل وسهلة الإخفاء. إن جهود كيم القائمة في هذا المجال توضح أنه ليست لديه أية نية بالتخلي عن برنامجه النووي.

يقول مسؤولون في البيت الأبيض الآن أن الرئيس دونالد ترامب قد يستعين باجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر لعقد لقاء آخر مع كيم، وكأن استرجاع صداقة الزعيمين ستفضي إلى مفاوضات جادة. هذا لن يحصل، بل يجب عليه أن يبدأ بما هو أهم، وقبل كل شيء، أن يبدأ بمواجهة كيم بالمعلومات الاستخباراتية الأخيرة. إن ما يتكرر بشأن نزع السلاح النووي أمر مختلف، وبذل جهود لمراقبة الأسلحة بشكل جدي شيء آخر. وينبغي على إدارة ترامب التفكير بحذر بشأن الخطوات التي ستقوم بها في المستقبل.

* شغل محللاً رفيع المستوى سابقاً لدى وكالة الاستخبارات الأميركية ومسؤولا لدى الاستخبارات الوطنية لشرق آسيا ورئيس محطة الاستخبارات في آسيا ومدير الشؤون العامة لوكالة الاستخبارات الأميركية