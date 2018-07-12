أوروبا وتحديات المستقبل

المصدر: Ⅶهارولد جيمس *

يواجه الاتحاد الأوروبي حالياً تحديات أشد من أزمة الديون التي هددت بإغراق منطقة اليورو في وقت سابق من هذا العقد. وقد استمرت التوترات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب في أوروبا منذ ذلك الحين، وتتفاقم الآن بسبب تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. هل يمكن لهذه التوترات أن تدمر الاتحاد الأوروبي في النهاية؟

منطقياً، لا يوجد سبب يجعل الاتحاد الأوروبي الآن عرضة لخطر التدمير، لقد تم التوصل إلى اتفاق مُستدام بشأن الديون اليونانية، ولم تسجل وكالة الأمم المتحدة للاجئين سوى 42213 لاجئاً هذا العام، أقل بكثير من الملايين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

ومع ذلك، في هذا العام، زادت حدة التوترات بشأن الهجرة، وهذا رد فعل متأخر، لا يبدو هذا الأمر مجرد استجابة متأخرة للموجة الكبيرة من الهجرة قبل ثلاث سنوات فحسب، بل يعكس أيضاً عدم اليقين بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. إن الأوروبيين اليوم أكثر قلقاً بشأن المستقبل مما كانوا عليه قبل عقد من الزمن، فهم غير مقتنعين بأن قادتهم السياسيين يمكنهم الاستجابة بفعالية للمشكلات الحالية.

هذه التحديات تتعدى الهجرة والنقاش المستمر حول اليورو. وهي تشمل قضية الأمن التي يثيرها القتال المستمر في أوكرانيا، وتنسيق سياسة الطاقة، ومفاوضات بريكست المتوقفة، والتهديد بحرب تجارية عالمية. حتى الآن، فشل الاتحاد الأوروبي في إثبات أنه قادر على معالجة هذه القضايا، حتى التجارة «مجال السياسة الوحيد الذي يتناسب تمامًا مع اختصاص الاتحاد الأوروبي».

من الناحية النظرية، يمكن حل كل هذه المشكلات كصفقة كبرى. إن مزايا هذه الصفقة واضحة للغاية: في عالم مضطرب، توفر العضوية في مجتمع أكبر حماية وضمانًا قيّمين. لن تفوز جميع البلدان في جميع المجالات، لكن الجميع سيكون أفضل حالاً.

على سبيل المثال، في حين لا يزال يتعين على إيطاليا واليونان تسجيل طالبي اللجوء وتزويدهم بالمساعدة الطبية والاجتماعية، فإن شركاءهم الأوروبيين سيساعدونهم في الاستفادة من الحدود الأقوى التي تسيطر عليها أوروبا. ويعني ارتفاع الاستثمار في شبكات نقل الطاقة مرونة أكبر لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لطالما كانت الصفقات الكبرى في أوروبا مجرد وهم. تكمن المشكلة الرئيسية في تعقيد الاتحاد الأوروبي. يواجه المجتمع مشكلة في المواقف الفوضوية، مثلما كان فريق كرة القدم الألماني شديد الانضباط غير قادر على الصمود أمام معارضيه المكسيكيين في بداية كأس العالم هذا العام. «هذه ليست مباراة كرة القدم الأولى التي لها أهمية رمزية بالنسبة لحالة الاتحاد الأوروبي: في صيف عام 2012، في ذروة أزمة الديون في منطقة اليورو، وقعت مباراة كأس الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا وألمانيا في نفس الوقت الذي عقدت فيه القمة الأوروبية الحاسمة».

في الواقع، يمكن مقارنة عالم 2018 بلعبة فوضوية. يجب أخذ قمة مجموعة الدول السبع الأخيرة في كيبيك بعين الاعتبار، حيث كانت التجارة على رأس جدول الأعمال. هذا هو المجال الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يكون له تأثير كبير فيه. لكن ممثليه أضاعوا فرصة ذهبية عندما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ألف كتاب الفوضى، بديلاً للحروب التجارية التي أطلقها: الإلغاء الكامل للحواجز الجمركية. كان على الأوروبيين استغلال هذا الاقتراح والإصرار على إبرام اتفاق مبدئي حول مستويات التعريفة الجمركية لمجموعة الدول السبع.

لقد كان من شأن خطوة مماثلة أن تنهي الحرب الباردة. وفي عام 1990، في البيت الأبيض، أعلن الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف بشكل غير متوقع أن عضوية حلف الناتو لألمانيا الموحدة ستؤدي إلى استقرار القارة، وقد استغل الرئيس الأميركي جورج بوش ومساعديه هذه الفرصة، دافعين غورباتشوف لإبرام الصفقة بسرعة.

وفي حالة الرئيس ترامب في مجموعة السبع، كان من المفترض أن يكون اتفاق إلغاء التعريفات جيدًا للعالم كله، على الرغم من أنه حاول في وقت لاحق التراجع. لم تكن الحواجز الجمركية عالية بشكل خاص على أي حال: حيث بلغ متوسط التعريفة الجمركية لجميع منتجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 1.6٪ فقط. سيكون بلوغ نسبة الصفر سهلاً نسبياً، وإشارة قوية لاقتصاد عالمي آمن - دون تصعيد للانتقام أو تعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الصفقة ستشكل تحديات بالنسبة للاتحاد الأوروبي. تتمتع بعض الشركات حالياً، وخاصة في قطاع الزراعة، بحماية أكبر من غيرها، وبالتالي فإن إلغاء التعريفات سيغير من توافق المصالح الداخلية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

لكن المشكلة الأساسية هي أن القادة الأوروبيين في القمة لم يتمكنوا من الحصول على اتفاق بسرعة كافية للرد في الوقت المناسب. أوروبا لديها الكثير من الأجزاء المتحركة، وطبيعة الاتحاد الأوروبي معقدة جداً، من أجل السماح لتنسيق مجموعة واسعة من المصالح الوطنية. هذا التعقيد جيد في الأوقات العادية، ولكنه مشكلة في لحظات استثنائية، عندما تكون المسرحية محمومة. في تلك اللحظات، يبدو الاتحاد الأوروبي مثل إمبراطورية هابسبورغ، وهي سفينة معقدة من الجنسيات، حيث يكون الهجاؤون.

امتلكت إمبراطورية هابسبورغ صفقة كبرى محتملة - وهي عملية إعادة تنظيم سياسية كبيرة كان من شأنها تغيير الوزن السياسي لجنسياتها. وبدلاً من ذلك، بدأت النخبة السياسية تصدق أنه لا يمكن حل مشكلة سياسية خارجية إلا في هذا الحدث. لكن الحرب العالمية الأولى لم تكن حربًا قصيرة، وبعيدًا عن إنقاذ الإمبراطورية، تم تدميرها.

ارتفع بعد عام 1918، الحنين إلى الإمبراطورية القديمة. بدا الأمر أفضل، وأكثر تسامحًا، وأكثر قدرة من مجموعة الدول القومية المتنافسة. يجب على الأوروبيين اليوم أن يأخذوا درساً من هذه التجربة. إذا سمحوا للخوف من الحاضر أن يستمر في خنق العمل، فقد يجدون أنفسهم قريباً يرغبون في الحصول على فرصة متلاشية.

Ⅶأستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون وهو زميل أقدم في مركز الابتكار الدولي للحكم.