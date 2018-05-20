تنظر العديد من الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى بعض خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لتكون خارج نطاق أولويات تمويلها الصحي. ولسوء الحظ، فإن هذا له تأثير في الحفاظ على العقبات التي تعوق التنمية المستدامة وتعزيزها، والتي كان الهدف من التغطية الصحية الشاملة إزالتها - لا سيما تحسين الخدمات الصحية للفقراء والضعفاء، ومنع الناس من الوقوع في الفقر لدفع تكاليف الخدمات الصحية. إنهم بحاجة.

ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها مؤخراً صندوق الأمم المتحدة للسكان لست دول في آسيا والمحيط الهادئ، فإن الفجوات في التغطية لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية قد تضر بالأهداف الإنمائية الأوسع، حتى في البلدان التي لديها سياسات رعاية صحية أكثر تقدماً. وعلى الرغم من المكاسب الاقتصادية، لا تزال معدلات خصوبة المراهقين عالية نسبياً في العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ ، في بعض الأماكن.

يجب استكمال وتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال مبادرات لضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. للحد من مرض الأمهات والوفيات، تحتاج النساء والفتيات إلى الحصول على وسائل منع الحمل بشكل سهل ومتسق، وخدمات صحة الأم، والعدوى المنقولة جنسياً، وعلاج داء السرطان.

عندما اعتمد المجتمع الدولي أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، التزم أكثر من 150 من قادة العالم بتحقيق تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030. وكان ذلك هدفاً طموحاً ولكن قابلاً للتحقيق. ولكن مع اقتراب هذا التاريخ، فإن المجتمع الصحي العالمي يخاطر بمغادرة مجموعات كاملة من السكان.

يتطلب تحسين صحة نصف سكان العالم، وبناء مجتمعات شاملة حقاً، إعادة التفكير في كيفية تقديم الرعاية الصحية للنساء والفتيات

* مستشار لشؤون الاقتصاد الصحي