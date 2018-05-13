معايير الاتحاد الأوروبي في الاستثمار والتنمية

منذ توسع الاتحاد الأوروبي عام 2004، ليشمل العديد من الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية، كانت آليته التمويلية الإقليمية موجهة بشكل كبير نحو الحد من عدم المساواة الاقتصادية بين الدول الأعضاء القديمة و«الجديدة». لضمان التماسك داخل الاتحاد الأوروبي، لطالما اعتبر التغلب على أوجه التفاوت بين البلدان وتحسين البنية التحتية للتجارة والنقل والاتصالات في جميع أنحاء الكتلة أمراً بالغ الأهمية.

إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتماسكة هي في الواقع من أبرز مبادراته. تعزز الاستثمارات التي تتم في إطار صندوق التماسك للتنمية الإقليمية، وتدعم الابتكار، وتحسن نوعية التعليم، وتوسع شبكات النقل الرقمي، وتدعم البرامج التي تعمل على تحسين السوق الموحدة من خلال تعزيز النمو والإنتاجية والتخصص. تساعد سياسة التماسك المواطنين والمجتمعات المحلية والشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأعضاء الحديثة بشكل خاص.

ستغطي ميزانية صندوق التماسك للسنوات السبع القادمة الفترة ما بين عام 2020 إلى عام 2027، وستقدم المفوضية الأوروبية مقترحات حول كيفية تقسيمها في أوائل شهر مايو. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات حول هذه المقترحات شرسة للغاية. فمن ناحية، برزت عدة أولويات جديدة في السنوات الأخيرة، من بينها الحاجة إلى حماية أكبر للحدود، ونظام لإدارة الهجرة، ومشاريع دفاعية مشتركة إضافية.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا، يأمل قادة الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الإنفاق عند المستويات الحالية، حتى بعد خروج المملكة المتحدة في الربيع المقبل. وبمجرد الاتفاق على أولويات الإنفاق، سيتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على الميزانية النهائية.

ولعل أهم تطور سياسي منذ مفاوضات الموازنة الأخيرة في عام 2014 - وهو أكثر أهمية من تدفق اللاجئين أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - في ظهور حكومات شعبوية يمينية غير ليبرالية، وفي إطار ميزانية التماسك ما بين عام 2014 و 2020، التي بلغ مجموعها 350 مليار يورو (424 مليار دولار)، تلقت بولندا وهنغاريا 77 مليار يورو (93 مليار دولار) و 22 مليار يورو (26 مليار دولار) على التوالي، مما جعلها أكبر ورابع أكبر المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي. وينبغي الإشارة إلى أن المساهمين في الميزانية الصافية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يدعمون هذه الهبة بشكل كبير.

ومع ذلك، بدلاً من تبني القيم التي ألهمت مثل هذا السخاء، تعمل حكومتا بولندا وهنغاريا الاستبداديتان على تقويض دولة القانون في بلادهما وتفكيك أنظمتهما القضائية. إذا تقدمت بولندا أو هنغاريا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي اليوم، فقد يتم رفضه.

تقوم الحكومتان بقمع المنظمات غير الحكومية واستهداف وسائل الإعلام أو الاستيلاء عليها. وفي بقايا الصحافة الحرة الهنغارية، لا تزال توجد تقارير موثوقة في بعض الأحيان تدّعي أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وشركاءه ينهبون أموال الاتحاد الأوروبي لمصلحتهم ومصالح عائلاتهم وشركائهم التجاريين. في الواقع، كانت حكومة أوربان بالفعل موضوعًا لعدد من التحقيقات التي قام بها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

على الرغم من هذا السلوك، أعيد انتخاب أوربان في وقت سابق من هذا الشهر. والآن، يمتلك حزبه فيدز، بالتحالف مع الديمقراطيين المسيحيين، أغلبية الثلثين في البرلمان - وهو ما يكفي لتعديل الدستور. وخلال الحملة الانتخابية، غمرت حكومة أوربان البلاد بدعاية كراهية الأجانب، والدعاية المعادية للسامية. ووفقًا لمراقبي الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن التصويت «تميز بتداخل واسع النطاق بين موارد الدولة والحزب الحاكم، مما أدى إلى تقويض قدرة المتنافسين على التنافس على قدم المساواة»، وفي هذه الأثناء، يخضع حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا حاليا للتحقيق من قبل المفوضية الأوروبية بسبب الانتهاكات المستمرة لمعايير سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي وانتهاكات لاستقلال القضاء.

من غير المقبول استخدام أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع الباطلة للنخب غير الليبرالية التي لا تخشى تقويض المؤسسات الديمقراطية التي تجعل الاتحاد الأوروبي على ما هو عليه. ولذلك فمن الأهمية بمكان توزيع موارد صندوق التماسك بدءاً من عام 2020، شريطة أن تحافظ الدول الأعضاء المستفيدة على سيادة القانون وتطبيقها.

وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي على الاتحاد الأوروبي وضع إجراء موضوعي لرصد الامتثال وتجميد الأموال إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، إذا تم استخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد دولة عضو بسبب انتهاك سيادة القانون، سيتوجب وضع جميع الأموال المخصصة لذلك البلد في صندوق احتياطي. وإلى أن يتم وقف أو إلغاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 7، ينبغي إعادة توجيه تلك الأموال لدعم الجامعات ومؤسسات الأبحاث ومجموعات المجتمع المدني الأخرى في ذلك البلد.

سيوضح هذا النهج للمواطنين في الدول المتعثرة أن الاتحاد الأوروبي لا يريد معاقبة هؤلاء على سلوك حكوماتهم. ومن شأنه أن يمنح تلك الحكومات حافزًا أقوى بكثير للالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ودعم القيم المشتركة التي تسمح للسوق الموحدة بالعمل بشكل صحيح.

الحقيقة المحزنة هي أن الحكومات غير الليبرالية، تبدي رغبة كبيرة في الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي بينما ترفض قيمه. لقد حان الوقت لإثبات أن ازدراء معايير الاتحاد الأوروبي له ثمنه.

* رئيس الوزراء البلجيكي السابق، ورئيس تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل مجموعة أوروبا (ALDE) في البرلمان الأوروبي