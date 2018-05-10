تنمية الصناعات بلا مداخن في أفريقيا

تشير تقديرات حديثة إلى أن العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ستشهد نمواً اقتصادياً قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحلول عام 2023، ستكون ثلث اقتصادات المنطقة سجلت نمواً سنوياً بمعدل 5% أو أعلى في المتوسط منذ عام 2000.

مع ذلك، وكما لاحظت مجلة الإيكونوميست العام الماضي، فإن نموذج التنمية في أفريقيا يحيّر خبراء الاقتصاد، ذلك أن أربعة من بلدان المنطقة المرتفعة النمو تعتمد على الموارد الطبيعية. ولا يرجع الأداء الإجمالي إلى التصنيع في المقام الأول، كما كانت نماذج التنمية التقليدية لتتوقع ما الذي يفسر الأداء الاقتصادي القوي إذاً؟

ربما تكمن الإجابة عن هذا السؤال في بحث جديد أجرته مبادرة النمو في أفريقيا في مؤسسة بروكنجز بالتعاون مع المعهد العالمي لبحوث اقتصادات التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة، ووفقاً لكتاب مرتقب بعنوان «صناعات بلا مداخن: إعادة النظر في التصنيع في أفريقيا»، تشير أدلة إلى أن بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تخضع لتحول بنيوي أشد عمقاً مما نتصور.

ولا تدين أفريقيا بهذا التحول البنيوي لصناعات تقليدية، بل لتطورات جديدة في الخدمات القابلة للتداول والصناعات الزراعية التي تشبه التصنيع التقليدي. وإلى جانب البستنة والتجارة الزراعية، تشمل هذه الصناعات الجديدة خدمات قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

ويعد هذا خروجاً عن القاعدة التاريخية، فتقليديا، وكما يشير داني رودريك، الخبير الاقتصادي من جامعة هارفارد، فإن الاقتصادات التي تحافظ على معدات نمو قوية دون الاعتماد على طفرات الموارد الطبيعية، «تفعل ذلك عادة من خلال التصنيع الموجه نحو التصدير».

ولكن في أفريقيا، كان التصنيع كونها نسبة من النشاط الاقتصادي الكلي راكداً عند مستوى 10% تقريباً، مع انتقال النشاط الاقتصادي من الزراعة إلى الخدمات. ولأن معدل نمو الإنتاجية في الخدمات يعادل نحو نصف معدل التصنيع فقط، فإن مكاسب الإنتاجية الكلية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، كانت منخفضة نسبياً.

الواقع أن عملية إزالة التصنيع السابقة للأوان لا تقتصر على أفريقيا، لكنها أشد تأثيراً في قارة أفريقيا، نظراً لحجم تحديات التنمية التي تواجهها. وبسبب قوتها العاملة الشابة السريعة النمو، تحتاج أفريقيا الآن إلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة في الاقتصاد الرسمي كل عام.

ولكن كما حذر الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيجليتز، لا تستطيع أفريقيا تكرار نموذج شرق آسيا الذي يقوده التصنيع، وعلى هذا فإن السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعها أن تستفيد من الخدمات الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفقاً لتقرير صادر عن معهد بروكنغز بعنوان «أفريقيا البصيرة: أولويات قصوى لعام 2018»، والذي يستعرض نتائج صناعات بلا مداخن، سجلت صادرات الخدمات من أفريقيا نمواً تجاوزت سرعته ستة أمثال سرعة صادرات البضائع في الفترة من 1998 إلى 2015. وفي كينيا، ورواندا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، يزدهر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي رواندا، تعتبر السياحة الآن أكبر نشاط تصديري، حيث تمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات. كما اندمجت كل من إثيوبيا، وغانا، وكينيا، والسنغال، في سلسلة القيمة العالمية للبستنة، وأصبحت إثيوبيا لاعبة رئيسية في صادرات الزهور العالمية.

مع نمو هذه الصناعات الأقل دخاناً، عملت على استحداث أنماط جديدة من التغير البنيوي مختلفة عن نظيراتها في التحول الذي يقوده التصنيع في شرق آسيا، ولكن إذا حظيت بالرعاية اللائقة فربما تلعب في تنمية أفريقيا الدور نفسه الذي لعبه التصنيع في تنمية شرق آسيا.

لقد أثبت النمو الذي يقوده التصنيع كونه نموذجاً فعالاً للتنمية في شرق آسيا لثلاثة أسباب رئيسية، فأولاً، يحقق التصنيع إنتاجية أعلى من الزراعة، ومن الممكن أن يستوعب عدداً كبيراً من العمال من ذوي المهارات المتوسطة من المهاجرين إلى خارج قطاع الزراعة.

وثانياً، يستفيد المصنعون من تحويل التكنولوجيا من الخارج، وبهذا ترتفع إنتاجيتهم بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. وثالثاً، كان التحول إلى التصنيع في شرق آسيا موجهاً نحو الصادرات، الأمر الذي سمح للإنتاج بالتوسع.

وفقاً لجون بيغ، أحد محرري صناعات بلا مداخن، يشترك قطاع الخدمات النامي في أفريقيا في الخصائص نفسه، فإضافة إلى كونه قابلاً للتداول، يتسم القطاع بإنتاجية أعلى ومن الممكن أن يستوعب أعداداً كبيرة من العمال من ذوي المهارات المتوسطة. ومثله مثل قطاع التصنيع، يستفيد قطاع الخدمات أيضاً من التغير التكنولوجي واقتصادات الحجم الكبير والتكتلات.

علاوة على ذلك، يتمتع قطاع الخدمات الأقل دخاناً في أفريقيا بميزة إضافية تتمثل في كونه أقل عُرضة للتشغيل الآلي «الأتمتة»، فعلى الرغم من فوائد الأتمتة العديدة، فإنها تفرض تحديات على البلدان حيث تتلخص الأولوية القصوى في خلق العدد الكافي من الوظائف في القطاع الرسمي.

في حين كان أهل الاقتصاد على يقين متزايد من أن نموذج التنمية في أفريقيا سيكون مختلفاً عن نظيره في شرق آسيا، فإنهم كانوا أقل يقيناً بشأن الهيئة التي قد يتخذها، ويقدم نموذج الصناعات بلا مداخن إجابة واحدة محتملة.

من منظور السياسات، ينبغي لقادة أفريقيا أن يعكفوا على استكشاف المزيد من السبل لدعم نمو هذه الصناعات، سواء من خلال إصلاحات مستهدفة أو دمج هذه الصناعات في استراتيجيات التصنيع الوطنية وأجندات التنمية الأوسع. ومن الممكن أن تحدث تنمية الصناعات بلا مداخن جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تنمية الصناعات ذات المداخن، وبالتالي تزويد أفريقيا بنهج متعدد الجوانب لتحقيق التحول البنيوي.

* كبير زملاء ومدير مبادرة النمو في أفريقيا في مؤسسة بروكنجز، وكان كبير خبراء الاقتصاد ورئيس مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.