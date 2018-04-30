إيطاليا وآلية الاستقرار الأوروبي

بعد شهرين من الانتخابات العامة الإيطالية التي تمت في مطلع شهر مارس الماضي، وسط حالة عدم اليقين بشأن نوع الحكومة المرتقبة، كان هناك شعور بالرضا بالوضع القائم. ومع ذلك، سيكون من الغباء الاعتقاد بأن بلداً فازت فيه الأحزاب المعادية للنظام بـ 55 في المائة من الأصوات الشعبية ستظل تتصرف وكأن شيئاً لم يحدث. لم يعد ما يسمى «البرابرة» خارج البلاد بعد الآن. بل هم في الداخل.

وعدت حركة الخمس نجوم الشعبوية التي فازت بأغلبية ساحقة في جنوب إيطاليا، بزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والتحويلات الاجتماعية، بينما عكست مسار إصلاح نظام المعاشات الذي تم سنه قبل بضع سنوات. كما وعد حزب الرابطة، الذي سيطر على الشمال، بتفكيك إصلاح نظام التقاعد، وكذلك تخفيض الضرائب، وقد أعلن عن فكرة ترك اليورو. يريد كلا الحزبين تخفيف القيود المالية الأوروبية، ولكن بطرق مختلفة. سيكون أحدهما على الأقل جزءاً من الائتلاف الحاكم.

من المحتمل أن تكون العواقب الاقتصادية وخيمة. مع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 132٪، أصبحت المالية العامة في إيطاليا غير مستقرة. إذا بدأت الأسواق تشك في مدى استدامتها، فإن الوضع سيخرج بسرعة عن السيطرة. إن إيطاليا أكبر بكثير من أن تواجه آلية الاستقرار الأوروبي أزمة ديون بالطريقة نفسها التي واجهتها في اليونان أو البرتغال. هناك حاجة ماسة إلى دعم البنك المركزي الأوروبي. ومن المرجح إعادة هيكلة الديون في نهاية المطاف.

ومن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيصر على الانضباط المالي. والسؤال المطروح الآن: ما هي الإستراتيجية التي يجب على إيطاليا اعتمادها لمعالجة مشكلتها المالية؟ وخلافاً للحكمة التقليدية، فإن الدين العام المرتفع في إيطاليا ليس ناتجاً عن عجز هائل في الميزانية - على الأقل ليس بسبب الديون الحديثة. وباستثناء عام 2009، كان الرصيد الأساسي "الذي يستثني مدفوعات الفائدة" في الفائض خلال السنوات العشرين الماضية. لا يوجد بلد آخر في منطقة اليورو يطابق هذا الأداء.

إن أساس مشكلة التمويل العام في إيطاليا هو تبنيها للديون المرتفعة بشكل مفرط منذ الثمانينيات، كما لم تسجل نمواً اقتصادياً كبيراً لعقدين من الزمن. كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "المعدل حسب التضخم" في عام 2017 في مستوى عام 2003 نفسه، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى عام 1999. مع وجود ركود اقتصادي، من الصعب خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: لا يزال إرث الماضي يلقي بظلاله على الحاضر.

تساعد التجربة في فهم مشكلة إيطاليا. لو اتبعت فرنسا سياسة جارتها الجنوبية نفسها منذ إطلاق اليورو عام 1999 - من خلال تسجيل، سنة تلو الأخرى، الموازين الأولية نفسها - سيكون دينها العام اليوم 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 97٪. إن الفرق بين البلدين لا يتمثل في كون فرنسا حكيمة وإيطاليا مبذرة. بل على العكس تماماً. إن السبب وراء انخفاض ديون فرنسا إلى حد كبير اليوم هو أنها ورثت وضعاً مالياً أفضل ونمت بشكل أسرع.

ولذلك، فإن الدرس المستفاد هو إعطاء إيطاليا الأولوية القصوى لإحياء النمو. ولكن هذا لا يمكن تحقيقه دون تخفيض الإنفاق العام. ويأتي الجزء الأكبر من مشكلة النمو في إيطاليا من جانب العرض وليس من جانب الطلب. كما هو موثق في ورقة صدرت أخيراً عن بنك إيطاليا، فإن أداء الإنتاج في البلاد سيئ للغاية: فعلى مدار العقدين الماضيين، انخفض إنتاج كل موظف بنسبة 0.1٪ سنوياً، مقارنة بنسبة 0.6٪ في إسبانيا، و0.7٪ في ألمانيا، و0.8٪ في فرنسا. وعلاوة على ذلك، فإن النظرة الديمغرافية مثيرة للقلق: فالسكان الذين هم في سن العمل، والذين هم حالياً في المستوى نفسه كما في أواخر الثمانينيات، من المتوقع أن ينخفض إنتاجهم بنسبة تتراوح بين 0.5 و1٪ سنوياً في السنوات المقبلة. سوف يقع عبء سداد الدين على قوة العمل الأصغر - وذلك مع انخفاض سن التقاعد.

وبالتالي، فإن تعزيز الإنتاجية أمر ضروري. على الورق، تبدو وصفة النجاح واضحة: يجب أن تهدف السياسة الاقتصادية إلى تقليص الفجوة بين الشركات الكبرى، التي يتطابق أداؤها مع نظيراتها الألمانية أو الفرنسية، والشركات الصغرى حيث تبلغ الإنتاجية نصف هذه النسبة. إن الشركات الصغيرة في كل مكان أقل إنتاجية من الشركات الكبرى - فالنمو في النهاية عملية اختيار - لكن ميزة إيطاليا هي أن مثل هذه الشركات أقل كفاءة بكثير وأكثر عدداً. لكل بطل مبتكر يقوم ببيع المنتجات المتطورة في السوق العالمية، هناك العديد من الشركات التي تعاني من سوء الإدارة، مع أقل من عشرة موظفين ينتجون فقط للسوق المحلي. هذه الدرجة العالية من التجزئة تفسر الأداء الضعيف في إيطاليا.

وقد حاول برونو بيليغرينو ولويجي زينغاليس «اثنين من الاقتصاديين الإيطاليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة» معرفة السبب وراء هذا الوضع الغريب. والنتيجة التي توصلا إليها هي أنه لا يمكن للتطورات القطاعية ولا القيود الائتمانية ولا تنظيم سوق العمل تفسير التطورات الإنتاجية المرصودة. بدلاً من ذلك، يؤكدان على إدارة الأسرة للشركات الأصغر والميل إلى اختيار ومكافأة الناس على أساس الولاء بدلاً من الجدارة. فبالنسبة لهما، الاحتياجات الأسرية والمحسوبية هي الأسباب الأساسية للمرض الإيطالي.

هذه الملاحظات لها آثار مباشرة على المناقشات المستقبلية بين الحكومة الإيطالية المقبلة وشركائها الأوروبيين. وينبغي على شركائها خلق الحاجة إلى سياسة النمو والإنتاجية، بدلاً من الالتزام بالأهداف الضريبية على رأس جدول الأعمال. كما يجب أن يركزوا على أهم الإصلاحات، بدلاً من التركيز على قائمة طويلة من الوصفات القياسية.

من الصعب معرفة ما إذا كانت الحكومة الإيطالية التي ستخرج من المفاوضات الجارية ستكون جاهزة للرد. جميع الأحزاب السياسية لديها زبائن للاعتناء بها، والمتمردون ليسوا استثناءً. قد يكونون مترددين في تقبل هذا الوضع الذي تحتاجه إيطاليا. لكن يجب أن يدركوا أنه على الرغم من كونهم شعبيين، إلا أن المقترحات التوزيعية غير الممولة ستثبت في نهاية المطاف أنها غير فعّالة، وقد تزيد الأمور سوءاً إذا لم تتم معالجة مشكلة الإنتاجية بشكل مباشر. توفر التمزقات السياسية في بعض الأحيان فرصة فريدة لمعالجة المشكلات التي تبدو مستعصية. قد تكون احتمالات الوصول إلى مثل هذه النتيجة ضئيلة، لكن لا ينبغي تجاهلها. بعد ثورتها السياسية، تحتاج إيطاليا الآن إلى ثورة اقتصادية.

Ⅶجان بيساني فيري *أستاذ في مدرسة هرتي للحكم «برلين» وعلوم بو «باريس»، وزميل متميز في مركز برويغل، وهو مركز أبحاث في بروكسل.