البحث عن نماذج إدارية مبتكرة للرعاية الصحية

في أواخر يناير، أعلنت شركات أمازون، وبيركشاير هاثاواي، وجب مورغان تشيس، عن خطط لإنشاء شركة من شأنها أن تساعد موظفيها في الولايات المتحدة على الحصول على الرعاية الصحية «بأسعار معقولة».

وفي حين لا تزال التفاصيل غير مفهومة، إلا أن التأثير المحتمل واضح: مع وجود قوة عاملة مشتركة تضم أكثر من مليون شخص، يمكن للتعاون تحديث تنظيم وتقديم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وخارجها. ومن خلال إنشاء مشروع مشترك «خال من الحوافز والقيود المفروضة على الأرباح»، تهدف المبادرة إلى القيام بشيء استثنائي:

إعطاء الأولوية القصوى للمرضى. ووفقاً لوارن بافيت رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي، فإن هذا المشروع يهدف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة.

واليوم، فإن معظم قطاعات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة موجهة نحو الربح، وهو ما ينعكس في جميع القرارات تقريباً، والتي يتم من خلالها تطوير الأدوية لمن يحصل على التأمين الصحي. وفي بلد يخصص ما يقرب من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الرعاية الصحية، لكنه مع ذلك يتخلف كثيراً عن البلدان الغنية الأخرى من حيث النتائج الصحية، هناك ما يفتقر إليه بوضوح.

يهتم الأوروبيون بشكل خاص بكيفية تطور هذه العلاقة التعاونية الجديدة، وغالباً ما يتردد المنظمون الصحيون في أوروبا قبل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وعلى الرغم من أن السلطات في بعض البلدان قد استكشفت نماذج إدارية مبتكرة، مثل الرعاية التي تركز على المريض والطب القائم على القيمة، ظلت الهياكل الأساسية دون تغيير على مدى عقود. هذا النوع من التغيير الذي يناقش في الولايات المتحدة يشغل بال الجميع.

* أستاذ الاقتصاد الصحي في جامعة لوند في السويد