تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد

كانت أسعار الفائدة الطويلة الأجل في الولايات المتحدة تتجه نحو الارتفاع، ومن المرجح أن تواصل اتجاهها الصاعد. على مدار الأشهر العشرين الفائتة، تضاعف العائد على سندات الخزانة ذات العشر سنوات، من 1.38% إلى 2.94%، ولكن لماذا يحدث هذا؟

يرجع نحو نصف الارتفاع الذي بلغ 1.56 نقطة مئوية إلى زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية، قياساً على سندات الخزانة لعشر سنوات المربوطة بالتضخم، التي ارتفع عائدها الحقيقي المتوقع من صفر في يوليو 2016 إلى 0.82% الآن، ويعكس النصف الآخر من ارتفاع سعر الفائدة الزيادة في معدل التضخم المتوقع من 1.38% إلى 2.12%.

ويعكس سعر الفائدة المحمل على الرهن العقاري العائد الطويل الأجل على سندات الخزانة، مع ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الأشهر العشرين الفائتة. وتعكس أسعار المساكن أسعار الفائدة الاسمية فضلاً عن أسعار الفائدة الحقيقية، فأسعار الفائدة الاسمية الأعلى تحد من عدد مشتري المساكن من خلال زيادة مدفوعات الفائدة الشهرية لأي حجم من الرهن العقاري. تخلف أسعار الفائدة المرتفعة والمتزايدة الارتفاع تأثيرات مهمة على الاقتصاد، وخاصة على أسعار الأسهم والمساكن، ولأن أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض خلال العقد الماضي تسببت في دفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، فإن التحول إلى أسعار فائدة أعلى من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء أسعار الأسهم ثم خفضها. كما يشكل مستوى أسعار الفائدة الحقيقية أهمية خاصة لأسعار الأسهم، لأن التضخم الأعلى يرفع الأرباح الاسمية على النحو الذي يعوض عن عنصر التضخم في أسعار الفائدة الأعلى.

أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد