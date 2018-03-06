الاحتفاء بذكرى تحرر المرأة في بريطانيا

تم الاحتفال في السادس من فبراير الماضي، بالذكرى المئوية لاعتماد بريطانيا قانون تمثيل الشعب، الذي يمنح المرأة حق التصويت للمرة الأولى في بريطانيا - مكافأة على مشاركتها خلال الحرب العالمية الأولى. وتخليداً لهذا الحدث التاريخي، ستقام تماثيل سيدتين لعبتا دوراً هاماً في حصول المرأة على حق الاقتراع، ميليسينت فوسيت وإميلين بانخورست، في بريطانيا.

ولم تظهر الموجة الثانية من التحرر الاقتصادي للمرأة إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب النقص الدائم في اليد العاملة لدى الرجال (نتيجة لسياسة كينزية من العمالة الكاملة)، والذي أدى إلى زيادة عدد النساء اللواتي تخلين عن الخدمة المنزلية للعمل في المصانع والمحلات التجارية. واتسمت هذه الموجة الثانية من التحرر بعدم المساواة، بما في ذلك التمييز في الأجور وحقوق الملكية والوصول إلى العمالة.

وقد فازت النساء بمعظم هذه المعارك. وقد انتهى التمييز في الميراث منذ فترة طويلة، وتم الاعتراف بمبدأ الأجر المتساوي، نظرياً على الأقل، لأنه لا تزال هناك تفاوتات في الواقع (وكذلك في الوصول إلى المناصب الإدارية). على سبيل المثال، استقال الصحفي البريطاني كاري غراسي مؤخراً كمحرر لبي بي سي في الصين احتجاجاً على الفجوة في الأجور بين الجنسين. إنها مسألة وقت فقط - للتغلب على العادات الراسخة، والتحيز، والقصور الذاتي - لتصبح المبادئ المعترف بها حقيقة واقعة.

وتتعلق الحجة الأكثر إثارة للاهتمام، التي لا تزال تبرر المعاملة غير المتساوية للرجال والنساء، بأنشطة تؤكد الصفات البدنية، مثل الرياضة. وفي المجتمعات التقليدية، ذهب الرجال إلى الحرب لأنهم أقوى وأسرع وأكبر. ولذلك ليس من المستغرب أن تكون الرياضة التنافسية، وهي شكل من أشكال الحرب الطقسية، أحد المعاقل الأخيرة لعدم المساواة في الدخل.

* أستاذ في الاقتصاد السياسي في جامعة وارويك