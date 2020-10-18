جهاز ذكي يقضي على «الشخير»

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر مصممون كنديون جهازاً ذكياً يقضي على مشكلة الشخير أثناء النوم، عن طريق وضعه داخل أي وسادة، وبمجرد سماعه إصدار النائم أصواتاً مزعجة، يتحرك بلطف شديد بغرض تحريك رأس النائم ليساعده على توسيع ممرات التنفس التي تضيق أثناء النوم المسببة للشخير.

ويعمل الجهاز الذي أطلق عليه اسم «نورا-Nora» عن طريق تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي وجهاز آخر على شكل «حصوة» يوضع على طاولة بجانب السرير، ويخبر التطبيق المستخدم بعاداته وأوضاع نومه كل ليلة.

أصوات مزعجة

ويحتوي الجهاز الموضوع بجانب السرير على ميكروفون، وهو مسؤول عن التقاط بدء إصدار أصوات مزعجة من النائم، لترسل إشارات لاسلكية لتحفز على تحريك الجهاز المندس داخل الوسادة ليتضخم وينكمش بهدف تحريك رأس «المُشخر» بهدوء لتعديل وضعيته وتوسيع ممرات التنفس.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز