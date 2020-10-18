مادة مبتكرة بخصائص ترميمية لمينا الأسنان

المصدر: دبي- البيان الصحي

طور علماء من كلية الملكة ماري في جامعة لندن مادة تشبه إلى حد كبير في تركيبها وخواصها مينا الأسنان.

تشير المادة العلمية، التي نشرت عن هذا الابتكار في مجلة «Nature Communications»، إلى أن المادة المبتكرة تتميز بخصائص ترميمية لمينا الأسنان، كما أنها تمنع تعفن الأسنان وقادرة على تحمل درجات الحرارة القصوى والأطعمة الحمضية والمشروبات. كما أن هذه المادة قادرة على الحفاظ على الأسنان في حالة جيدة لعقود عدة من الزمن.

زراعة

وقال العلماء أيضا إنهم توصلوا إلى طريقة لزراعة أنسجة «معدنية»، تصبح نقطة انطلاق للعلماء في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تنمية وتجديد الأنسجة الصلبة. ووجد الباحثون البروتين الذي يسبب نمو بلورات كالتي تنمو في مينا الأسنان، ويعتقد العلماء أن أساس اكتشافهم هو وسيلة لاستخدام البروتينات لمراقبة وتوجيه عملية التبلور «التعدين».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز