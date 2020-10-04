تطوير أداة لإصلاح صمامات القلب التالفة

المصدر: دبي- البيان الصحي

نجح علماء بريطانيون مؤخراً بتطوير جهاز جديد، يمكنه إصلاح صمامات القلب التالفة، عبر إجراء سلسلة من الغرز الصغيرة في القلب وهو يعمل. ويعمل الجهاز الجديد على إصلاح صمامات القلب الصغيرة، التي تبقي الدم يتدفق عبر القلب في الاتجاه الصحيح، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح. وقد قام الجراحون في مستشفى رويال مرومبتون في لندن حتى الآن بمعالجة 17 مريضاً يعانون من فشل القلب، بهذه الطريقة.

استبدال

وقال رشمي ياداف، استشاري جراحة القلب: «إن تم تطبيق العلاج الجديد على مرضى فشل القلب، فسيكون من الممكن استبداله بعمليات جراحة القلب المفتوح».

وأضاف: «لن يُضطر المرضى للبقاء في المستشفى لوقت طويل بعد إجراء العملية، وسيتماثلون للشفاء بشكل أسرع، إضافة إلى عدم وجود أي آثار جانبية خطيرة»

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