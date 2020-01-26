معايير وبروتوكولات لإجراء عمليات السمنة

المصدر: (دبي- البيان الصحي)

حددت هيئة الصحة في تعميم أصدره الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي المعايير والشروط الخاصة، التي يجب على مستشفيات ومراكز القطاعين العام والخاص في دبي الالتزام بها لإجراء عمليات السمنة.

وأوضح التعميم أنه يجب أن يستند اختيار المرضى إلى مؤشر كتلة الجسم ومنها أن يكون حاصل مؤشر كتلة الجسم 40 كجم متر مربع أو أكثر أو أقل بدون أمراض مصاحبة أو حاصل كتلة الجسم 39.35 كجم متر مربع مع أو بدون مرض واحد مصاحب أو أكثر أو حاصل مؤشر كتلة الجسم 34.9 كجم متر مربع مع أو بدون مرضين من الأمراض التالية: أمراض قلبية رئوية تهدد الحياة مثل الشريان التاجي أو داء السكري نمط 2 أو انقطاع التنفس أثناء النوم ومتلازمة نقص التنفس المصاحب للسمنة أو مشاكل أخرى تؤثر على نمط الحياة بسبب السمنة مثل العضلات والعظام وحجم الجسم أو الجهاز العصبي، التي تمنع أو تعيق بشكل ملموس ممارسة الشخص للوظيفة أو الحياة الأسرية.