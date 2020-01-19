استقرار حالة طفل الفجيرة المصاب بحروق بليغة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد الدكتور مأمون المرزوقي استشاري ورئيس قسم العمليات في مستشفى لطيفة بدبي أن حالة طفل الفجيرة الذي تعرض لحروق بليغة أصبحت الآن مستقرة تماماً بعد أربعة أسابيع من تلقي العلاج في المستشفى.

وأوضح الدكتور المرزوقي أن وجه الطفل الذي تعرض لحروق عميقة أصبح الآن طبيعياً، كما أن رجله اليسرى أصبحت أيضاً طبيعية ولا حاجة لعمليات ترقيع إضافية، مشيراً إلى أن الطفل لا يأخذ الآن مضادات حيوية ولا أية أدوية أخرى وبات بإمكانه مغادرة المستشفى والحضور فقط في المواعيد المقررة له للتغيير.

وأضاف إن أطباء القسم بذلوا جهوداً مضنيةً لإنقاذ الطفل من الحروق التي تعرض لها وتكللت جهودهم بفضل الله أولاً ثم أطباء وممرضي القسم بالنجاح التام، لافتاً إلى أن عمق الحروق التي ألمت بالطفل كان صعباً للغاية، مؤكداً أن حالته الآن مستقرة وسيتم إقناع الأهل بإخراجه من المستشفى، حيث لم يعد هناك مبرر لبقائه بل يمكنهم إحضاره فقط في المواعيد المحددة له للتغيير.

ولفت إلى أن قسم الحروق في مستشفى لطيفة يعد الأول من نوعه في التعامل مع هذا النوع من الحروق بفضل الإمكانات والكوادر الطبية التي تم توفيرها وأن قسم الطوارئ في المستشفى يستقبل يومياً حالة إلى حالتين لأطفال أصيبوا بحروق إما داخل المنزل وإما في الحدائق بسبب تحسن حالة الطقس وتردد الكثيرين عليها سواء للشواء أو التخييم وناشد الدكتور مأمون المــــــرزوقي الأهـــــــــل ضـــــــــرورة الانتبــــــاه إلى أبنائهم ومراقبتهم وإبعادهم عن كل ما من شأنه أن يلحق الأذى بهم.

