«صحة دبي» تحدد شروط ومعايير عمليات شفط الدهون

المصدر: دبي - البيان الصحي

عممت إدارة قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي شروط ومعايير عمليات شفط الدهون في المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دبي، بعد دراسة ومراجعة أفضل المعايير العالمية المتبعة في المستشفيات والمراكز العالمية.

وأوضح التعميم الموقع من قبل الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة أن الهيئة وضعت 8 معايير شملت إجراءات التسجيل والترخيص ومتطلبات المنشآت الصحية ومتطلبات المهنيين الصحيين والتقييم قبل العملية والموافقة الكتابية والتدابير المتبعة أثناء العملية والرعاية المتبعة في ما بعد العملية وخروج المريض والمتابعة بعد العملية في العيادات ومؤشرات الأداء الرئيسة.

جراحة تجميلية

وأشار التعميم إلى أن شفط الدهون، والمعروف أيضاً باسم تحديد الجسم، هو شكل من أشكال الجراحة التجميلية المستخدمة لإزالة الرواسب الدهنية من الجسم. وخلافاً للإدراك الشائع، فإنه ليس إجراءً مصمماً للأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد لإنقاص وزنهم، بل بالأحرى للأشخاص الذين يقتربون من وزنهم المثالي ويرغبون في إزالة الكتل الدهنية المتراكمة التي لا يمكن للحمية والتمارين الرياضية إزالتها. وبين أن شفط الدهون كان جزءاً من الجراحة التجميلية منذ أواخر السبعينيات واشتمل العلاج في البداية على إدخال أنبوب معدني في الأنسجة الدهنية واستخدامه لتفتيت الخلايا الدهنية وامتصاصها.

وفي عام 1985، تم تقديم تقنية أكثر فعالية وأقل خطورة تسمى شفط الدهون، ومنذ ذلك الحين تم إدخال أشكال أخرى من طرق شفط الدهون مثل شفط الدهون التقليدي أو تفتيت الدهون بالشفط، وإزالة الدهون الداخلية بالموجات فوق الصوتية، وشفط الدهون بتقنية فيزر، وشفط الدهون الخارجي بمساعدة الموجات فوق الصوتية، وإزالة الدهون بتقنية الليزر، وإزالة الدهون بواسطة الطاقة، وتفتيت الدهون بالاهتزازات. وشفط الدهون بمساعدة المياه النفاثة وشفط الدهون بتقنية البلازما.

متطلبات

وحددت المعايير متطلبات توفير خدمة شفط الدهون، بحيث يجب إجراء خدمات شفط الدهون فقط في مستشفى عام أو مستشفى تخصصي أو مركز جراحة اليوم الواحد، ويجب أن تكون إجراءات شفط الدهون بقيادة الاستشاري المسؤول عن الخدمة.

كما يجب توفير ممرضتين مسجلتين كحد أدنى لكل طبيب مصرح له لكل إجراء شفط دهون خلال فترة العملية، ويجب أن تكون عملية شفط الدهون محدودة بـ5000 مل من الطمث الكلي لتشمل الدهون الطافية والسوائل لكل إجراء ويجب إدخال قسطرة إذا كان هناك حاجة إلى أكثر من 3000 مل من شفط الدهون.

التزام

وشدد التعميم على جميع المنشآت الصحية التي تقوم بتزويد خدمات شفط الدهون الالتزام بقوانين دولة الإمارات واللوائح المعتمدة في دبي، كما يجب على جميع المنشآت الصحية التي تهدف إلى توفير خدمات شفط الدهون أن تتوافق مع إجراءات التسجيل والترخيص في الهيئة والموثقة عبر موقع الهيئة www.dha.gov.ae.