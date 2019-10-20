756 ولادة مبكرة في مستشفى لطيفة خلال 9 أشهر

المصدر: دبي _ البيان الصحي

بلغت نسبة الولادات المبكرة في مستشفى لطيفة للنساء والولادة منذ بداية العام الجاري ولغاية سبتمبر الماضي 756 حالة منها 55% أطفال خدج، فيما سجل المستشفى العام الماضي دخول 975 حالة، منها 60% ولادة مبكرة، 60% منهم أطفال خدج.

وقال الدكتور محمود الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة للولادة للنساء والولادة: إن المستشفى شهد منذ بداية العام ولادة 9 أطفال بوزن 500 غرام، فيما كانت هناك حالة لأقل من 375 غراماً مقابل 7 ولادت مبكرة لأطفال أقل من 500 غرام العام الماضي، لافتاً إلى أن وحدة خدمات طب الأطفال حديثي الولادة تقدم رعاية شاملة للرضع حديثي الولادة، بما في ذلك الأطفال المعرضون لخطر شديد أو الخدج المولودون في عمر حمل من 23 إلى 24 أسبوعاً، أو حالات المواليد الجدد المحوّلين للوحدة من المستشفيات الأخرى.

إقامة

وأوضح أنه كلما كان وزن الطفل أقل تكون مدة الإقامة في المستشفى أطول، ولكن في المتوسط يبقى الطفل الذي يزن أقل من 500 غرام في المستشفى لمدة 90 يوماً تقريباً، لافتاً إلى أن 85% من الأطفال الذين يتم استشفاؤهم وخروجهم من الوحدة يرضعون رضاعة طبيعية، وهو ما يزيد بنسبة 15% عن الأرقام والمعدلات العالمية لوحدات العناية المركزة على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمود الحليق: إن خدمة «الكنجارو كير» وتعني التلامس مع الجلد التي قدمها فريق علاج حديثي الولادة قللت من مدة الإقامة في المستشفى لمثل هؤلاء الأطفال.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر إصابة المرأة بالولادة المبكرة مثل التدخين وعدم اتباع نظام غذائي مناسب، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة وبعض الالتهابات مثل التهاب المسالك البولية، ووجود فترة قصيرة بين الحمل، أو غيرها من العيوب المرتبطة بالجهاز التناسلي على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح أن وحدة حديثي الولادة تضم 64 سريراً يعمل بها 23 طبيباً و4 معالجين للجهاز التنفسي، وما يقرب من 160 ممرضة يعملن على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مجموع الولادات في المستشفى يتراوح سنوياً ما بين 4000 /‏ 4500 حالة، فيما يصل معدل نسبة إشغال الأسرة في وحدة العناية المركزة إلى 85% وفي بعض الأحيان تصل نسبة الإشغال إلى 100%، لافتاً إلى أن متوسط طول الإقامة في المستشفى كانت 21.47 يوماً.

برنامج

وكشف الدكتور الحليق عن خطة لإنشاء شبكة لحديثي الولادة في دبي، وهو عبارة عن برنامج تم تطويره من قبل أطباء حديثي الولادة بمستشفى لطيفة وهو الأول من نوعه في المنطقة، بحيث سيتم جمع كافة البيانات المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة في جميع وحدات العناية المركزة للمساعدة في تقييم الخدمات، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم من خلال إدارة التنظيم الصحي بالهيئة، مؤكداً أن جمع البيانات سيسهم في تعزيز رعاية الأطفال حديثي الولادة في جميع وحدات العناية المركزة في الإمارة.

وقال، إن مستشفى لطيفة يعد الأول على مستوى المنطقة في الحصول على عضوية شبكة فيرمونت أكسفورد التي تضم أكثر من 900 وحدة عناية مركزة على مستوى العالم، يتم فيها إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأطفال الخدج، ويتم تقييم أداء تلك الوحدات؛ بهدف الوقوف على مواقف الضعف والقوة في الوحدات، وقد حصلنا على نتائج فاقت المراكز العالمية من ناحية جودة وتميّز الخدمات.