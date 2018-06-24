جهاز لفحص الأطعمة من المكونات المسببة للحساسية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

ابتكر مصممان أميركيان جهازاً فريداً يسمى «نيما» قادر على فحص الأطعمة من المكونات المسببة للحساسية، بفضل أجهزته الاستشعارية، التي ترصد نسبة الغلوتين الموجودة في الوجبات والمسببة لحساسية القمح لدى بعض الأشخاص.

وأوضح المصممان أن فكرة الجهاز صغير الحجم والقابل لحمله في الجيب أو الحقيبة لمساعدة المرضى الذين يعانون من حساسية القمح بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

كبسولة

وفسر المصممان كيفية استخدام الجهاز مثلث الشكل من خلال وضع كمية صغيرة من الطعام داخل كبسولة يتم التخلص منها في ما بعد ثم وضعها داخل الجهاز «نيما» الذي يقوم بدوره بفضل أجهزته الاستشعارية الإلكترونية بعمل مسح لمستويات الغلوتين، فإذا تم رصده داخل الطعام، يظهر «وجه تعبيري حزين» على الشاشة الأمامية للماسح الضوئي للجهاز خلال دقيقتين، ليدل على ضرورة عدم تناول هذا النوع من الطعام. والعكس صحيح أيضاً، فإذا ظهر «وجه تعبيري ضاحك» فهذا دليل على خلو الطعام من الغلوتين المسبب للحساسية، وبالتالي فالطعام آمن.