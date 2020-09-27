ولادة 9 أطفال وزنهم أقل من 500 غرام بمستشفى لطيفة في 9 أشهر

المصدر: (دبي- البيان الصحي)1

شهد مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، منذ بداية العام الجاري ولغاية سبتمبر الماضي، ولادة 9 أطفال بوزن 500 غرام، فيما كانت هناك حالة لأقل من 375 غراماً مقابل 7 ولادات مبكرة لأطفال أقل من 500 غرام العام الماضي.

وقال الدكتور محمود الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج بالمستشفى: "إن نسبة الولادات المبكرة في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، منذ بداية العام الجاري ولغاية سبتمبر الماضي 756 حالة منها 55% لأطفال خدج، فيما سجل المستشفى العام الماضي 975 حالة، منها 60% ولادة مبكرة، 60% منهم أطفال خدج، لافتاً إلى أن وحدة خدمات طب الأطفال حديثي الولادة تقدم رعاية شاملة للرضع حديثي الولادة، بما في ذلك الأطفال المعرضون لخطر شديد أو الخدج المولودون في عمر حمل من 23 إلى 24 أسبوعاً، أو حالات المواليد الجدد المحوّلين للوحدة من المستشفيات الأخرى.

وأوضح أنه كلما كان وزن الطفل أقل تكون مدة الإقامة في المستشفى أطول، ولكن في المتوسط يبقى الطفل، الذي يزن أقل من 500 غرام في المستشفى لمدة 90 يوماً تقريباً، لافتاً إلى أن 85% من الأطفال، الذين يتم استشفاؤهم وخروجهم من الوحدة يرضعون رضاعة طبيعية، وهو ما يزيد بنسبة 15% على الأرقام والمعدلات العالمية لوحدات العناية المركزة على مستوى العالم.

وقال الدكتور الحليق: إن خدمة «الكنجارو كير» وتعني التلامس مع الجلد التي قدمها فريق علاج حديثي الولادة قللت من مدة الإقامة في المستشفى لمثل هؤلاء الأطفال.

وأوضح أن هناك عوامل عدة تزيد من خطر إصابة المرأة بالولادة المبكرة مثل التدخين وعدم اتباع نظام غذائي مناسب، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة وبعض الالتهابات مثل التهاب المسالك البولية، ووجود فترة قصيرة بين الحمل، أو غيرها من العيوب المرتبطة بالجهاز التناسلي على سبيل المثال لا الحصر.

وكشف الدكتور الحليق عن خطة لإنشاء شبكة لحديثي الولادة في دبي، وهو عبارة عن برنامج تم تطويره من قبل أطباء حديثي الولادة بمستشفى لطيفة وهو الأول من نوعه في المنطقة، بحيث سيتم جمع كل البيانات المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة في جميع وحدات العناية المركزة، للمساعدة في تقييم الخدمات. ولفت إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم من خلال إدارة التنظيم الصحي بالهيئة.

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