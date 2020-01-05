تقنية مبتكرة تمنع السكتات الدماغية عن طريق عكس تدفق الدم

المصدر: Ⅶ دبي – البيان

صنعت شركة «Silk Road Medical» الأمريكية المختصة بصناعة أجهزة طبية لعلاج السكتات الدماغية، تقنيةً جديدةً تمنع السكتات الدماغية من خلال عكس مسار تدفق الدم من القلب إلى الدماغ.

والتنقية التي تعمل باستخدام فلتر خارجي يتم حقنه وريدياً في الساق ستوجه الدم من الدماغ للقلب، للحفاظ على عدم تحرك أجزاء من جلطات الدم لمنع زيادة انسداد الشريان السباتي وحدوث السكتة الدماغية.

وأثبتت التجارب، توقف 1.4٪ من السكتات الدماغية لمرضى يعانون أعراض السكتات الدماغية، عندما خضعوا لتقنية عكس تدفق الدم، بالمقارنة مع حدوث سكتات دماغية لحوالي 4% من المرضى الذين خضعوا لإجراءات الدعامات العادية.

مضاعفات

ويستخدم هذا النظام للمرضى الذين هم في خطر كبير من مضاعفات إجراء عملية جراحية طبيعية، وللذين يعانون من أعراض عصبية ولديهم ما لا يقل عن 50% من انسداد الشريان السباتي.

أما الذين ليس لديهم أعراض عصبية، فيجب أن يكون الانسداد أكبر من 80%، ويتم التحقق من ذلك عن طريق موجات فوق الصوتية أو اختبار فحص الأوعية الدموية بالأشعة السينية.