لاصقة جروح فريدة من لحاء الأشجار

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت مجموعة من العلماء إلى ابتكار ضمادة طبية مصنوعة من لحاء الأشجار، ولها قدرة شفائية عالية لمعالجة الجروح والندبات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من العلماء من جامعة هلسنكي الفنلندية قد توصلوا لاختراع ضمادات طبية جديدة تحتوي على ألياف صغيرة مستخرجة من أشجار البتولا التي تزرع في فنلندا، والتي لديها القدرة الكافية لتكوين طبقة جديدة يمكن أن تنمو عليها خلايا الجلد الجديدة.

وأكدوا أنها لديها قدرة عالية على الامتصاص للتخلص من الرطوبة الموجودة في الجروح والتي تسهم في نمو الجراثيم؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب ومضاعفات خطيرة.

أبحاث

وأطلق العلماء اسم FibDex على الضمادة الجديدة وتؤكد الأبحاث قدرة هذه الضمادات على شفاء الجروح الصعبة والندوب الناتجة عن الحروق بشكل سريع عن الضمادات التقليدية، وتعتبر أول ضمادة مستخرجة من لحاء الشجر يتم اعتماد تداولها واستخدامها داخل المملكة المتحدة.

وأضاف العلماء أنهم فكروا في الخشب لاختراع شيء طبي منه يكون مفيداً للتخلص من الجروح لأنه متوافق بيولوجيّاً، بمعنى أنه لا يتفاعل مع جهاز المناعة في الجسم.