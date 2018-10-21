7 علامات وأعراض صحية لا تتجاهلها

المصدر: دبي - البيان الصحي

يتطلب ألم الصدر والفقدان المفاجئ للرؤية أو التحدث وألم البطن الحاد رعاية طبية فورية ولكن ماذا عن المزيد من علامات الخطر الخفية؟ قد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله.

وحسب مقالة لــ «مايو كلينك» فهناك 7 علامات وأعراض تستحق الاهتمام.

1 فقدان الوزن مجهول السبب

قد يبدو فقدان الوزن من دون مجهود حلماً، ولكن في الواقع قد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية. إذا لم تكن تعاني من السمنة وخسرت أكثر من 10% من وزن جسمك على مدار الأشهر الستة الماضية على سبيل المثال، عند فقدان 15 رطلاً (7 كيلوغرامات) إذا كنت تزن 150 رطلاً (68 كيلوغراماً) فاستشر الطبيب.

قد يكون النقص غير المبرر في الوزن بسبب حالات طبية مختلفة بما في ذلك فرط نشاط الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو مرض السكري أو الاكتئاب أو أمراض الكبد أو مرض السرطان أو اضطرابات تتداخل مع كيفية امتصاص الجسم للمواد الغذائية (اضطرابات سوء الامتصاص).

2 حمى متواصلة أو شديدة

ليس بالضرورة أن تشير الحمى إلى وجود إنذار. ويبدو أن الحمى تؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة العدوى. فقد تُشير الحمى المتواصلة إلى وجود عدوى خفية، والتي قد تكون أي حالة من عدوى المسالك البولية إلى السل. وفي بعض الحالات، تتسبب الحالات السرطانية (الخبيثة) مثل الأورام السرطانية الليمفاوية في حمى طويلة ومتواصلة، مثلما تفعل بعض الأدوية.

اتصل بالطبيب إذا بلغت درجة حرارتك 103 فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) أو أعلى، أو إذا أُصبت بحمى لأكثر من ثلاثة أيام.

3 ضيق التنفس

قد يشير ضيق النفس إلى وجود مشكلة صحية كامنة، وقد يكون ضيق النفس بسبب ممارسة الرياضة الشاقة ودرجات الحرارة الشديدة والسمنة المفرطة والمرتفعات العالية. وبعيداً عن هذه الأمثلة، فقد يكون ضيق النفس علامة على مشكلة طبية، وإذا كان لديك ضيق غير مبرر بالتنفس، خاصة إذا كان يحدث فجأة وبشكل حاد، فالتمس الرعاية الطبية الطارئة.

وقد تشمل أسباب ضيق النفس مرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي وجلطة دموية بالرئة، بالإضافة إلى مشكلات القلب والرئة. وقد تحدث صعوبة التنفس مع نوبة هلع وهي نوبة مفاجئة من الخوف الشديد الذي يحفز ردود فعل بدنية شديدة بالرغم من عدم وجود خطر حقيقي أو سبب ظاهر.

4 تغيرات في عادات التبرُّز

يختلف تعريف حركات المعدة الطبيعية بشكل كبير. استشر الطبيب إذ لاحظت تغيرات غير طبيعية أو غير مبررة لما يعتبر طبيعياً بالنسبة لك، مثل:

Ⅶ براز دموي أو أسود أو بلون القطران

Ⅶ الإسهال أو الإمساك المتواصل

Ⅶ حاجة ملحة غير مبررة إلى التبرز

قد تشير التغيرات في عادات الإخراج إلى وجود عدوى بكتيرية مثل الكامبيلوباكتر أو السلمونيلا أو عدوى فيروسية أو طفيلية. وتشمل الأسباب الأخرى مرض تهيج الأمعاء وسرطان القولون.

5 الارتباك

احصل على رعاية طبية إذا كنت تعاني بشكل مفاجئ مما يلي:

Ⅶ ضعف مهارات التفكير

Ⅶ صعوبة بالتركيز أو التوازن أو تحويل الانتباه

Ⅶ التغييرات السلوكية

قد تكون هذه التغيرات جراء العديد من المشكلات، بما في ذلك العدوى أو ضعف التغذية أو الحالات الصحية العقلية أو الأدوية.

6 الامتلاء بعد القليل من الطعام

إذا شعرت بهذا الامتلاء أسرع من المعتاد بشكل مستمر أو بعد تناول طعام أقل من المعتاد، فيجب زيارة الطبيب ليفحصك. كما أن هذا الشعور، والمعروف بالتخمة المبكرة، يصاحبه الغثيان أو القيء أو انتفاخ أو فقدان بالوزن. إذا كان الأمر كذلك، فتأكد من إخبار الطبيب بهذه العلامات والأعراض أيضاً.

وتشمل الأسباب المحتملة للتخمة المبكرة مرض ارتجاع المريء المعدي، والمعروف عادة باسم GERD، والقرحة الهضمية. في بعض الحالات، قد تكون هناك مشكلة خطيرة بمثابة عامل للإصابة، مثل سرطان البنكرياس.

7 الأضواء الوامضة

أحياناً تُشير البقع الساطعة أو الضوء الوامض إلى الإصابة بالصداع النصفي. في حالات أخرى، قد تُشير الأضواء الوامضة المفاجئة إلى انفصال الشبكية. يمكن للرعاية الطبية الفورية المساعدة على الوقاية من فقد البصر الدائم.