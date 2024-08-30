الصحة العالمية: يمكن القضاء على جدري القردة في إفريقيا في غضون 6 أشهر

المصدر: وكالات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن القضاء على جدري القردة في إفريقيا في غضون 6 أشهر.

من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، أن أول اللقاحات ضد مرض جدري القردة ستصل في الأيام المقبلة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف "نأمل أن تصل أول شحنة في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "قسما من الشحنة سيصل في الأيام المقبلة" ثم سيزيد عدد اللقاحات.

ودفع ظهور جدري القردة في إفريقيا مجددا ولا سيما المتحورة الجديدة منه (1b)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى للإنذار العالمي في 14 أغسطس بعد انتشاره في جمهورية الكونغو الديمقراطية و12 بلدا آخر بينها بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

وأعلنت وزارة الصحة الكينية، الجمعة رصد أول حالة من جدري القردة في العاصمة نيروبي، هي الثالثة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وجدري القردة، مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر من طريق الحيوانات المصابة، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق. ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي وتقرحات.

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