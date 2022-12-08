مصر تعلن تسجيل إصابة بجدري القردة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل إصابة بفيروس جدري القردة.

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن الإصابة التي تأكدت إيجابيتها هي لشخص يبلغ من العمر 39 عاماً.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية في مصر للأمراض المستجدة، ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.

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