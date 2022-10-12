منظمة الصحة العالمية تكشف حصيلة إصابات جدري القردة

المصدر: أ ف ب

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن حصيلة إصابات جدري القردة.

وأعلنت المنظمة، اليوم، أن عدد إصابات مرض جدري القردة في العالم تجاوز 70 ألف حالة، محذرةً من أن تراجع الحالات الجديدة لا يعني التخلي عن الحذر.

وقالت إن أعداد الحالات الأسبوع الماضي كانت في ارتفاع في عديد من البلدان في الأمريكتين، مشددةً على أن تباطؤ ظهور حالات جديدة في جميع أنحاء العالم قد يكون أخطر فترات تفشي المرض.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف حالة مع 26 وفاة.

وأضاف، في مؤتمر صحافي في جنيف: «على الصعيد العالمي، تستمر الحالات في الانخفاض، لكن 21 دولة أبلغت في الأسبوع الماضي عن زيادة في الحالات، معظمها في الأمريكتين، وتمثل ما يقرب من 90% من جميع الحالات المبلغ عنها الأسبوع الماضي».

وأضاف: «يمكن أن يكون تفشي المرض الآخذ في الانخفاض هو الأخطر، لأنه قد يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأزمة قد انتهت، ويجعلنا نتخلى عن حذرنا».

وقال إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لزيادة قدرتها على الاختبار ومراقبة الاتجاهات.

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