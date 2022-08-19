الهند تطلق تحذيرات جديدة بشأن جدري القردة

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

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أطلقت وزارة الصحة الهندية تحذيرات جديدة بشأن جدري القردة المنتشر عالمياً في الوقت الراهن، حيث جاءت تحذيرات الوزارة بشأن الحيوانات الأليفة وأصحابها، وضرورة توخي الحذر واتباع إرشادات ونصائح الوزارة والتي يتم تحديثها بشكل دوري حتى تتجنب الهند أي تفشٍ للمرض.

جاءت تلك التحذيرات على خلفية البحث المنشور من قبل جامعة السوربون الفرنسية، حيث وثق باحثون الحالة الأولى لكلب مصاب بفيروس جدري القردة والمؤكد أنه قد يكون انتقل عبر الإنسان. وأضافت الوزارة إرشاداً جديداً ضمن قائمة الإرشادات ينص على ضرورة الاهتمام بأي أعراض قد تظهر على الحيوانات الأليفة وتجنب خروج الحيوانات في جولات خارجية قد تسبب الاحتكاك بحيوانات الشوارع أو حتى أشخاص غريبة قد تكون حاملة للمرض كما أكدت الوزارة أن هناك حملات دورية مكلفة بمتابعة الحيوانات الأليفة بالشوارع للتأكد من عدم تعرضها لأي فيروس سواء جدري القردة أو غيره من الفيروسات.

وفقاً لإرشادات الوزارة الأساسية، يجب على المسافرين الدوليين تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، والاتصال بالحيوانات البرية النافقة أو الحية وغيرها. كما نصحت المسافرين الدوليين بتجنب الاتصال بالمواد التي يستخدمها المرضى مثل الملابس أو الفراش أو المواد المستخدمة في أماكن الرعاية الصحية، أو التي لامست الحيوانات المصابة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهرت على الأشخاص أعراض تدل على الإصابة بجدري القردة مثل الحمى والطفح الجلدي، يُنصح باستشارة أقرب مرفق صحي فوراً.

يشار إلى أن المجلس الهندي للبحوث الطبية درّب 15 معملاً للبحث والتشخيص في جميع أنحاء البلاد على الكشف المبكر عن الفيروس.

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