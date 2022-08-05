أمريكا تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتحدة "الخميس" جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة، في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا في اتصال هاتفي "نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أمريكي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس".

ويأتي الإعلان الذي يسري مبدئيا لمدة 90 يوماً لكنه قابل للتجديد، في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى البلاد 6600 إصابة "الخميس"، حوالى ربعها من ولاية نيويورك.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير في التفشي الحالي لأن الأعراض قد تكون مخفية.

سلمت الولايات المتحدة 600 ألف جرعة من اللقاح جينيوس الذي طوّر أساسا ضد الجدري، وسمح باستخدامه ضد جدري القردة. لكن هذا الرقم بالكاد يكفي نحو 1.6 مليون شخص يعتبرون من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وبحاجة ماسة للقاح.

في 23 يوليو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة جدري القردة.

وتشمل العلامات المبكرة للمرض ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يشبه جدري الماء. ويشفى المرض عادة من تلقاء نفسه بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأحيانًا يستغرق شهرًا.

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