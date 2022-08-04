أمريكا تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية

المصدر: البيان

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم أن مرض جدري القرود "حالة طوارئ صحية"، مشيرة إلى إن القرار يهدف لتعزيز مراقبة البيانات عن المرض وفق قناة العربية .



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن الحالة الأولى للإصابة بجدري القرود خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، في السابع من مايو الجاري، فيما توالت زيادة أعداد المصابين لتصل إلى مئات الحالات.

وأضافت المنظمة، أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"، كما أكدت أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح بشأن كيفية التعامل مع المرض.

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