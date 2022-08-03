جدري القرود.. إصابات في ألمانيا وطوارئ في كاليفورنيا

المصدر: (برلين، كاليفورنيا - د.ب.أ)

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بعد ثلاثة أشهر من الكشف عن جدري القرود لأول مرة في ألمانيا، سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض لأول مرة ظهور عدوى بين مراهقين. وذكر المعهد أن جميع الإصابات بجدري القرود في ألمانيا بين بالغين باستثناء مراهقين اثنين. وذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أن المراهقين المصابين عمرهما 15 و17 عاماً. ووفق بيانات «روبرت كوخ»، فإن أحد المراهقين في شتوتغارت والآخر في إرفورت. وتم تسجيل إصابتهما في النصف الأول من يوليو الماضي. وأحصى المعهد حتى الآن إجمالاً 2724 إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية، وجميع المصابين تقريباً من الرجال، باستثناء خمس إصابات بين النساء.

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس جدري القرود من أجل تعزيز جهود التطعيم في الولاية. وقال نيوسوم في بيان: «تعمل كاليفورنيا بشكل عاجل عبر جميع مستويات الحكومة لإبطاء انتشار جدري القرود، والاستفادة من اختباراتنا القوية وتتبع المخالطين والشراكات المجتمعية التي تم تعزيزها خلال الوباء لضمان أن يكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم تركيزنا من أجل الحصول على اللقاحات والعلاج والتوعية»، بحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز».

وتم تأكيد ما يقرب من 800 إصابة بجدري القرود في كاليفورنيا، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في الولاية، التي ذكرت أن 98.3 في المئة من هذه الحالات تم تأكيدها لدى الرجال.

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