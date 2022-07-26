جدري القردة يحلّ باليابان

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الصحة وحكومة مدينة طوكيو، أمس الاثنين ظهور أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، في اليابان.

تم تأكيد الإصابة لدى رجل في الثلاثينيات من عمره سافر إلى أوروبا. وهو في حالة مستقرة بالرغم من الحمى والطفح الجلدي، بحسب وكالة "جيجي برس".

جاءت الحالة في اليابان بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أن الانتشار الأخير لمرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

ظهرت على الرجل الأعراض في 15 يوليو وزار مستشفى في طوكيو أمس الاثنين. مكث في أوروبا بين أواخر يونيو ومنتصف يوليو، وتواصل مع شخص مصاب بجدري القرود هناك. وجنسية الرجل غير معروفة.

ودعت الوزارة الناس إلى التشاور مع المستشفيات في حالة ظهور طفح جلدي واتخاذ الاحتياطات الأساسية بما في ذلك تطهير اليدين وارتداء الكمامات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن الانتشار السريع لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. وسُجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في ما يزيد على 75 دولة وخمس وفيات في أفريقيا.

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