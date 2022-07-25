السعودية.. 3 إصابات بجدري القرود كانوا عائدين من أوروبا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة وصلت لـ 3 حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أن عدد حالات الإصابة وصلت لـ3 حالات، و أن المصابين الثلاثة كانوا عائدين من ​أوروبا​.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 14 يوليو الحالي رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين، بحسب "العربية نت".

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

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