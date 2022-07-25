البيت الأبيض: احتواء جدري القردة ممكن

المصدر: عواصم- وام وأ.ف.ب

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أعلن البيت الأبيض، أمس، أنه واثق بأن السلطات يمكنها «القضاء» على جدري القردة في الولايات المتحدة، عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس، وقال أشيش جا، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الإخبارية: «أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماماً»، وأضاف «تصرفنا بسرعة»، رداً على اتهام إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لم تكن مستعدة، عندما بدأت الحالات الأولى بالظهور في الولايات الأمريكية قبل أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثفة «بشكل كبير جداً»، بما في ذلك الحصول على حوالي 800 ألف جرعة لقاح من الدنمارك، منذ تفشي المرض في الولايات المتحدة مايو الماضي، عندما كانت مخزونات لقاح جدري القردة محدودة.وإذ لفت أشيش جا إلى أن «الخطة محورها القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة»، قال: «أظن أننا يمكننا تحقيق ذلك».

حالة طوارئ

يأتي هذا غداة إعلان منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وكان المشرعون ورؤساء البلديات في الولايات المتحدة اشتكوا من رد إدارة بايدن، وبينهم النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي حذر وزير الصحة من أن «الحكومة الفدرالية لا تقوم بالاستجابة المطلوبة».

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في الهند، أمس، تسجيل الحالة الرابعة لمرض جدري القردة والأولى في العاصمة نيودلهي.

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