الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية

المصدر: وكالات

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس جدري القردة حالة طوارئ عالمية.

وقال غيبرييسوس : نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن حوالى 17 ألف شخص في 74 بلدا، وفق ما أعلن مديرها العام.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي "قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" بمواجهة جدري القردة، موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا.

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