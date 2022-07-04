ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود في النمسا

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض جدري القردة في النمسا خلال أسبوع، وسجلت 37 إصابة جديدة، مقارنة بـ 20 إصابة قبل أسبوع، وتوقعت وصول جرعات اللقاح الأولى في غضون أسابيع قليلة، وتوفيره بشكل طوعي للأفراد الراغبين في تلقي اللقاح.

وأفادت وزارة الصحة بأن أكثر من نصف الحالات المصابة بالمرض حدثت في العاصمة فيينا.

وكشف بيتر هاكر، المستشار الصحي في الحكومة المحلية لولاية فيينا، عن تسجيل 21 إصابة بفيروس جدري القردة في العاصمة فيينا منذ ظهور المرض، وأعلن تعافي خمسة مصابين حتى الآن.

وأوضح أن الحالات الـ 16 النشطة تعاني من أعراض مرضية خفيفة، تتراوح ما بين ظهور بعض البثور المتفرقة إلى طفح جلدي أكثر انتشارا، في حال عدم حصول المصاب على التطعيم ضد مرض الجدري، مبيناً أن الإقامة في المستشفيات تعد إجراء احترازيا لمنع انتشار المرض، مؤكداً أن المسار المرضى في حد ذاته لا يجعل الإقامة في المستشفى أمرا ضروريا.

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