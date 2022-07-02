«الصحة العالمية» تدعو لتطويق جدري القردة في أوروبا

المصدر: كوبنهاغن، برلين - وكالات

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دعت منظمة الصحة العالمية، أمس، إلى تحرك عاجل للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا، مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة. ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في بيان الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة، لتجنب توطّن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر.

على صعيد متصل، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، أمس، أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدري القردة في ألمانيا. وأحصى المعهد، 1054 حالة إصابة بجدري القردة في جميع الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية. وجاء في بيان للمعهد: «وفقاً للمعرفة الحالية، فإن المعهد لا يزال يقيّم الخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا على أنه منخفض».

وقال تيمو أولريشس، خبير الصحة العالمية في جامعة «آكون» للعلوم الإنسانية في برلين: «الوصول إلى هذا الرقم لا يدعو للقلق، رغم أن الأمر ليس لطيفاً، وكان يتعين السيطرة عليه بشكل أفضل منذ البداية»، فإن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كورونا.

نتائج دراسة

إلى ذلك، كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن الأسطح التي يلامسها مرضى جدري القردة يمكن أن تكون شديدة التلوث بالفيروس. وأوضحت الدراسة، أنه لم يثبت بعد أنه يمكن أن يُصاب أشخاص آخرون بالعدوى حال ملامستهم الأسطح الملوثة. وقال رئيس الدراسة ومدير قسم النظافة في مستشفى جامعة هامبورغ-إيبندورف، يوهانس كنوبلوخ: «نفترض أن الأسطح يجب أن تكون ملوثة بشدة حتى تكون قادرة على نقل العدوى من خلال ملامستها»، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يؤثر هذا على الأشخاص الذين يعتنون بالمصابين والأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب. وأضاف: «لا يوجد خطر من الأسطح العامة التي تلامسها اليدان، مثل مقابض الأبواب أو أزرار المصعد».

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